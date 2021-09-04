微软 Edge 浏览器 v93 正式版发布：标签支持分组，可隐藏标题栏

IT之家 9 月 4 日消息 今日微软正式为电脑端 Microsoft Edge 浏览器推送了 v93 正式版更新，目前的版本号为 93.0.961.38。新版浏览器为用户带来了多项新功能和改善，更易用。此外，IE 模式也支持了“不合并”行为。

想要更新新版浏览器，打开“设置”-“关于”即可看到，更新完成后重启浏览器即可生效，此前已关闭的标签页会全部恢复。

一、垂直选项卡模式可隐藏标题栏

Edge v93 版新增了在垂直选项卡中隐藏标题栏的功能，进入设置-外观即可开启。该功能可以进一步扩大浏览器窗口的利用效率，可显示更多的内容。开启该功能之后，顶部工具栏会向左平移，为右侧窗口最小化、最大化、关闭按钮留出空间。

▲ 未隐藏标题栏

▲ 开启隐藏标题栏

二、标签页分组

Edge v93 版带来了标签页分组功能，在任意标签单击右键即可开启。用户可自定义标签组的名称，设置颜色，同时支持将组添加到集锦中。想要将新标签移至标签组，可以通过拖动的方式，也可以在标签页单击右键手动添加。

IT之家发现，标签组也支持使用鼠标拖动，创建一个新窗口，或者移动至另一个已打开的浏览器窗口。

三、其它 Edge 93 版新功能

1、IE 模式 Microsoft Edge 支持“不合并”行为

从 Microsoft Edge 版本 93 开始，Microsoft Edge 上的 IE 模式将支持“无合并”。对于最终用户，当从 IE 模式应用程序启动新的浏览器窗口时，它将位于单独的会话中，类似于 IE11 中的行为。你将需要调整站点列表，以配置需要阻止会话共享的站点。在后台，对于 Microsoft Edge 的每个窗口，首次访问该窗口中的 IE 模式选项卡（如果它是指定的“不合并”站点之一）时，该窗口至少会锁定到与所有其他 Microsoft Edge 窗口不同的“不合并”IE 会话，直到关闭该窗口中的最后一个 IE 模式选项卡。请在此处了解详细信息。

2、停止使用隐式登录

3、绕过 directInvoke ClickOnce 和 DirectInvoke 提示的策略

我们已更新我们的策略，以允许从 ClickOnce 域绕过应用的提示和 DirectInvoke 的应用。为此，你需要：

启用 ClickOnceEnabled 或 DirectInvokeEnabled

启用 AutoOpenFileTypes 策略，并设置应禁用 ClickOnce DirectInvoke 的特定文件类型的列表

启用 AutoOpenAllowedForURLs 策略并设置特定域的列表，ClickOnce 和 DirectInvoke 将被禁用

注意：AutoOpenAllowedForURLs 是 AutoOpenFileTypes 的一个策略。如果未设置 AutoOpenAllowedForURLs 并且设置了 AutoOpenFileTypes，则列出的文件类型将自动从所有 URL 打开。

4、macOS 版 Edge 93 版支持视频小窗功能

将鼠标悬停在受支持的视频上时，将显示一个工具栏，允许您在 PiP 窗口中查看该视频

5、初始首选项功能

从 Edge 93 开始，管理员可以为所管理电脑的 Edge 浏览器配置自定义设置，便于在企业中快速部署。

6、在 TLS 中删除 3DES

从 Microsoft Edge 版本 93 开始，将 TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 密码套件的支持。此更改发生在 Chromium 项目中，Microsoft Edge 项目。有关详细信息，请导航到 Chrome 平台状态条目。此外，Microsoft Edge 93 版本中，TripleDESEnabled 策略可用于支持需要保留与过时服务器的兼容性的方案。此兼容性策略将过时，在版本 95 Microsoft Edge 停止工作。请确保在更新之前更新受影响的服务器。

微软 Edge 93 正式版详细更新日志：点击打开