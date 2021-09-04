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美国汽车安全机构调查特斯拉车祸事故，自动驾驶成焦点

2021/9/4 8:17:36 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：玉笛
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北京时间 9 月 4 日消息，美国汽车安全监管机构周五披露，他们正在调查 7 月 26 日发生的一起特斯拉汽车致死事故。事故发生时，特斯拉汽车可能正在使用自动辅助驾驶系统 Autopilot

图注：7月26日致死事故现场

▲ 图注：7 月 26 日美国特斯拉致死事故现场

纽约市警方周五确认，正在调查 7 月 26 日发生的一起导致 52 岁男子死亡的事故。当时，他正在长岛高速公路上，试图修理一个漏了气的轮胎，结果被一辆特斯拉汽车撞上。

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 发言人周五表示，该局已获悉 7 月 26 日在纽约长岛高速公路上发生的一起特斯拉汽车事故，并派出特别事故调查团队调查这起事故

特斯拉尚未置评。

NHTSA 的这项调查正值特斯拉 Autopilot 和其他辅助驾驶系统面临更多审视之际。Autopilot 能够处理部分驾驶任务，但是特斯拉要求用户做到双手不能离开方向盘

NHTSA 上月表示，在发生了 11 起涉及特斯拉汽车和应急车辆的事故后，该局已对 Autopilot 展开正式安全调查。本周三，NHTSA 又确认了第 12 起此类事故。在佛罗里达州奥兰多，一辆开启 Autopilot 的特斯拉汽车撞上了一辆应急车辆。

周五，NHTSA 更新了该局正在审查的特别事故调查清单。在这份清单中，涉嫌使用先进辅助驾驶系统的事故包括了涉及 2021 款特斯拉 Model Y 的纽约事故和佛罗里达州事故。

自 2016 年以来，NHTSA 已经对特斯拉事故启动了 33 项调查，涉及 11 人死亡。在这些事故中，特斯拉汽车疑似启用了 Autopilot。NHTSA 在三起非致命事故中排除了 Autopilot 的使用。

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关键词：特斯拉自动驾驶

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