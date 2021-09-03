特斯拉公司会议传出“Model 2”新消息：将于 2023 年发布，可能无方向盘，约 16 万元

IT之家 9 月 3 日消息 据外媒 Electrek 报道，马斯克在近日举行的公司会议上透露，特斯拉计划在 2023 年发布价格为 25000 美元（约人民币 16 万元）的新电动汽车，并且该车型可能不会有方向盘。

据 Electrek 报道，马斯克还曾明确表示，这个新的价位是通过特斯拉新的电池单元和电池制造工作实现的，这可以将电池成本降低 50% 以上。

Electrek 还称，这款 2.5 万美元的特斯拉电动汽车，通常被称为“特斯拉 Model 2”，该车型将会在中国上海工厂生产，并出口到全球。去年夏天，特斯拉就开始接受这款小型电动汽车的设计方案，并在不久之后开始为该项目招聘人员。当时，特斯拉还发布了这个小型电动车的早期设计图。

现在，马斯克在昨晚举行的全公司会议上确认了一个更好的想法，即发布新的更便宜的特斯拉汽车的计划时间。

参加会议的消息人士告诉 Electrek，马斯克称特斯拉的目标是在 2023 年开始生产新的 25000 美元的电动汽车。

在会议上，马斯克还将该车型的发布时间与特斯拉实现可部署的全面自动驾驶系统联系起来。

IT之家了解到，马斯克还表示，这款新车型是否真的会取消方向盘，将最终取决于特斯拉的自动驾驶系统的完备性和推广程度。