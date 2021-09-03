马斯克：特斯拉将 Cybertruck 推出时间推迟到 2022 年底

IT之家 9 月 3 日消息 据外媒 Electrek 报道，特斯拉已决定将 Cybertruck 的推出时间改到 2022 年底，马斯克说这将是“黑客帝国的一个小故障”。

IT之家了解到，当特斯拉在 2019 年推出 Cybertruck 时，它们明确表示这款电动皮卡将在 2021 年底前推向市场。然而在过去的一年里，不断有消息称 Cybertruck 会推迟。

在上个月发布 2021 年第二季度财报时，特斯拉表示，Cybertruck 将在 Model Y 之后在 Gigafactory Texas 开始生产，而 Model Y 的生产应该在年底前在得克萨斯州超级工厂开始量产。

然而，几周后，特斯拉确认 Cybertruck 已推迟到 2022 年推出。

在特斯拉官网上，Cybertruck 现已显示为“2022 年接近生产”。

Electrek 联系到特斯拉方面的消息人士，马斯克证实，特斯拉预计要到 2022 年底才会开始生产 Cybertruck。

此外，他还表示电动皮卡中有太多新技术，因此生产量增加将会非常困难。他预计要到 2023 年底才能实现批量生产。但是马斯克不能觉得这不应该影响大局，他仍然会借此机会去宣传 Cybertruck。