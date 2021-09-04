SpaceX 首个全平民太空任务定于 9 月 15 日发射升空

9 月 4 日消息，SpaceX 的首个全平民载人航天任务灵感 4 号 (Inspiration4) 已经于当地时间周四完成飞行准备审查，将于 9 月 15 日从美国国家航空航天局（NASA）位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的 39A 发射台升空。届时四名平民将搭乘载人龙飞船完成为期三天的环绕地球之旅。

当地时间周五灵感 4 号机组宣布，“灵感 4 号和 SpaceX 已经完成了我们的飞行准备审查，并继续按计划进行发射！”

为此次载人航天任务买单的是亿万富翁、Shift4 Payments 创始人贾里德・伊萨克曼 (Jared Issacman)，其将通过此次任务为圣犹达儿童研究医院筹集数百万美元资金。参与此次航天任务的机组成员还有海莉・阿尔塞诺 (Haley Arceneaux)、克里斯・桑布罗斯基 (Chris Sembroski) 和西恩・普罗克特 (Sian Proctor)。

阿尔塞诺是一名儿童骨癌幸存者，也是圣犹达儿童研究医院的医生助理，其作为慈善机构代表被选中参与此次太空任务。而桑布罗斯基和普罗科特都是通过在全球范围内开展的飞行比赛选拔出来。

四名机组成员过去几个月一直忙于进行太空飞行训练。最终这些努力得到了回报，SpaceX 和灵感 4 号团队正式批准了这次太空飞行任务。

用于此次太空任务的载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭之前都进入过太空。团队彻底检查了飞船和火箭的系统以及发射台的地面支持数据，批准灵感 4 号任务继续进行。

灵感 4 号任务负责人表示，预计发射日期为 9 月 15 日，备份发射日期为 9 月 16 日。

准确的发射时间将在发射前几天确定。发射前三天，灵感 4 号任务团队将综合考虑发射场的天气状况、火箭飞行轨迹和佛罗里达州海岸附近可能的紧急着陆点，将发射时间缩小至当天的 5 个小时之内。

飞船进入轨道后，机组成员将绕地球飞行三天，然后落入大西洋。由于载人龙飞船将在轨道上自由飞行，不会像以前的载人龙飞船那样到访国际空间站，因此其对接端口被移除，并用一个巨大的圆顶舷窗所取代。

据灵感 4 号团队称，这块舷窗的灵感来自国际空间站的穹顶，将为机组成员带来难以置信的太空景色。

四名机组成员将于 9 月 9 日提前抵达肯尼迪航天中心。