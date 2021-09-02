马斯克：贝索斯简直是全职诉讼 SpaceX

北京时间 9 月 2 日早间消息，SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）周三将矛头指向了杰夫・贝索斯（Jeff Bezos），当前这两个人正在继续进行竞争日益激烈的太空竞赛。

马斯克在 Twitter 上提到了贝索斯这位蓝色起源公司的领导人，他在一条推文中写道：“对 SpaceX 采取法律行动才是他真正的全职工作。”

在此之前，亚马逊针对 SpaceX 扩大其星链（Starlink）互联网卫星网络的计划提出了抗议。对于亚马逊的抗议，SpaceX 也作出了回应。

在发给联邦通信委员会（FCC）的一封信中，SpaceX 称亚马逊的请求为“亚马逊为了弥补自身的失败，开始继续阻碍竞争对手的努力”。

亚马逊此前致信 FCC，要求 SpaceX 提交一份新的提案，因为该公司此前提案针对其如何扩充卫星系统给出了两个选项，而不是一个。

星链计划是马斯克太空愿景的一部分，它的核心为用数千颗人造卫星建立一个高速互联网网络，向地球上任何地方的用户提供互联网接入服务。亚马逊的卫星互联网子公司--Kuiper Systems--也有类似的愿景，但预计需要十年左右的时间来全面部署其计划的 3236 颗卫星。虽然 Starlink 服务仍处于测试阶段，但到目前为止，该公司在 14 个国家拥有超过 10 万名用户。迄今为止，SpaceX 已经发射了 1740 颗 Starlink 卫星，其第二代项目计划总共有近 3 万颗卫星。

SpaceX 在信中指出，贝索斯的企业，包括亚马逊和蓝色起源，在过去一年中平均每 16 天就会提出一个诉讼。该公司在信中说，对于贝索斯和其企业来说，这些诉讼已经“成为比技术更大的瓶颈”。SpaceX 的说法让人想起了贝索斯自己关于诉讼和抗议等监管问题对其太空公司蓝色起源进展的影响的话。

信中还提到了蓝色起源为了阻止 SpaceX 与美国宇航局（NASA）签订的登月系统合同所做的努力。

此前 NASA 决定选择与 SpaceX 合作，此举遭到了蓝色起源的反对和抗议。不久前，贝索斯的公司将这一问题提交给联邦法院，称 NASA 的决定“不公平”，并基本上停止了 SpaceX 的项目工作。

SpaceX 还表示，与改进自己的卫星项目相比，贝索斯的企业更注重于减缓 SpaceX 的速度，并指出贝索斯需要在部署自己的卫星之前解决与轨道碎片和射频干扰有关的问题。

这并非是马斯克首次通过 Twitter 与贝索斯争吵了。上周，马斯克称贝索斯从亚马逊 CEO 的职位上退休以后，起诉 SpaceX 成为了他的新全职工作。

当贝索斯最初针对 NASA 选择 SpaceX 的决定进行抱怨的时候，马斯克在一条推文中表示：“（蓝色起源）不能让它上升到轨道中。”他还表示：“如果游说和律师能让卫星进入轨道，贝索斯现在已经到达冥王星了。”

亚马逊和 SpaceX 的发言人没有立即回应评论请求。