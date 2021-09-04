V社：《DOTA2》TI10 比赛将如期举行，售票日期暂无法确定

IT之家 9 月 4 日消息 据外媒报道，V社在今日公布了《DOTA2》TI10 国际邀请赛的门票事宜，向玩家们解释为何门票知道现在还未开售等情况。

V社表示，由于德尔塔变异毒株的影响，给现场观看比赛增加了很多难度，虽然很多玩家们都需要开始购票并为观看比赛安排时间，但是目前确实无法确定售票的确切日期。

不过，V社强调，《DOTA2》TI10 国际邀请赛将如期在罗马尼亚布加勒斯特举行。

以下是V社的公告全文：

2021 年国际邀请赛现场门票 全世界的顶尖 Dota 战队终于将云集在今年十月，展开第十次争夺冠军之神盾的大战。我们原先期望在这时候已经发布了票务相关信息，但是德尔塔变种的肆虐又成了我们计划安全举办赛事将面临的挑战。由于状况不断出现变化，我们想在赛事临近的同时为现场门票的发售制定安全周到的方案。 我们明白这会让希望前往罗马尼亚的粉丝难以计划行程。我们会不断探讨疫情的发展态势，尽早公布票务信息。 不管最终作何决定，我们都很期待在布加勒斯特国家体育场迎来全球的顶尖 Dota 战队参加 2021 年国际邀请赛，还有千百万收看直播的全球玩家。小组赛的安排为 10 月 7 日-10 日，而主赛事从 10 月 12 日开始。最后的两支队伍将在 10 月 17 日的总决赛上展开决战，而只有一方能获得资格举起冠军之神盾。

IT之家了解到，今年《DOTA2》TI10 国际邀请赛的奖金池共有 40,018,195 美元。