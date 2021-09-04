（更新）今晚王者荣耀崩了冲上热搜，游戏一度无法进入或匹配排位

更新：《王者荣耀回应服务器崩了：已处理完成，将陆续补发相应赔偿，包括英雄碎片 * 3、皮肤碎片 * 3 等》

IT之家 9 月 4 日消息 今天晚上，#王者荣耀崩了#冲上微博热搜，据网友反馈，王者荣耀游戏突发故障，游戏无法进入。有的网友表示，无法进行匹配和排位、巅峰赛等。

王者荣耀官方表示，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问题正在紧急定位处理中。

对给各位召唤师带来的影响感到非常抱歉，同时也将在官网和其他官方平台为您更新处理进度，感谢对《王者荣耀》的持续理解与支持。

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