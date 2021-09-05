2020 年 DRAM 内存排名公布：金士顿蝉联第一，份额近 8 成

IT之家 9 月 5 日消息 集邦咨询在近日公布了 2020 年全球 DRAM 内存厂商的 TOP10 排行榜，因疫情带动了宅经济效应，2020 年的笔记本和台式机出货量都大幅增长，内存出货量也随之增长，2020 年全球内存市场营收 169.2 亿美元，同比增长 5.06%。

其中，金士顿 2020 年蝉联全球 DRAM 内存市场份额第一，其市场份额达 78%，远高于其他厂商。

不过，金士顿在 2020 年的市场份额虽然达到了 78%，相比 2019 年的数据，却是下滑的，其 2019 年的市场份额为 80.33%。分析师称这是因为金士顿的策略比较保守，但其总体地位依旧无可撼动。

IT之家了解到，在该榜单中，威刚排名第二，市场份额从 2019 年的 2.27% 增长到了 3.19%，也从 2019 年的第五名升至了第二名。

此外，记忆科技（Ramaxel）排名第三，金泰克排名第四，POWEV 嘉合劲威排名第五。

而第六到第十名分别为：Smart Modular Technologies、十铨（Team Group）、博帝（Patriot Memory）、宇瞻（Apacer）、宜鼎（Innodisk），其份额都在 1％以下。