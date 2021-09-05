中小尺寸 OLED 市场规模扩大，显示行业投资竞争升温

9 月 5 日，据韩联社报道称，随着有机发光二极管（OLED）面板市场的全面扩大，显示行业正以中小型面板为中心展开大规模投资竞争。

疫情导致信息技术（IT）设备需求增加，而最近 LCD 价格的暴涨则加快了 OLED 的应用趋势。据业界透露，以智能手机为中心的中小型 OLED 市场最近扩大到了笔记本电脑和平板电脑领域。

▲ 图片来源：韩联社

行业分析师金哲中表示：“最近 LCD 面板价格上涨带来的成本负担增加，最终导致 OLED 的采用率上升。”并分析说：“LCD 和 OLED 价格差距越来越小，带来了性能优越的 OLED 需求增加。”

事实上，华硕、联想、惠普、戴尔和小米等笔记本电脑制造商最近已经或即将推出 OLED 笔记本电脑。三星电子也于 5 月推出了首次应用 OLED 面板的笔记本电脑。

智能手机搭载 OLED 屏幕，具有高清晰度和快速的响应速度等优点，而随着游戏需求的增加，笔记本电脑的采用率也有所增加。

据悉，平板电脑排名第一的苹果将从明年开始在部分 iPad 机型上采用 OLED，因此笔记本电脑采用 OLED 屏幕也将成为大势所趋。

全球市场调查机构 Omdia 预测，OLED 笔记本电脑的出货量将从去年的 98 万台增加到 2026 年的 785 万台。

另外，智能手机 OLED 的增长势头也十分明显。继三星电子和中国企业之后，苹果从 iPhone12 系列开始搭载 OLED，需求正在爆发。机构预测，苹果的柔性 OLED 需求将从今年的 1.64 亿台增加到明年的 2.2 亿台，柔性 OLED 市场的增长势头也将急剧增加。

而汽车领域和可穿戴设备等，也是中小型 OLED 市场持续增长的主要原因。

随着中小型 OLED 市场的扩大，从下半年开始，显示器企业的投资竞争也正式开始。此前一直专注于电视等大尺寸 OLED 的 LG Display 宣布，将扩大中小型 OLED 面板产能，向三星显示器提出了挑战。

LG Display 于上月 13 日召开理事会，通过了在京畿道坡州工厂内投资 3.3 万亿韩元的议案，用于建设第 6 代（1500mm×1850mm）中小型 OLED 生产线等。计划通过新生产线和现有生产线的扩建，在中长期内在坡州工厂建设 6 万张中小型 OLED 的生产能力。

LG Display 还决定在越南海防工厂追加投资 14 亿美元（1.62 万亿韩元），扩大 OLED 模块的生产。据悉，此次海防投资也并非用于电视，而是用于平板电脑、PC 显示器、笔记本电脑等的中型 OLED 模块。

业界认为，从 2019 年下半年开始向苹果供应智能手机用 OLED 面板的 LG Display，追加确保了苹果最新智能手机和平板电脑等的需求量。

据悉，从今年第 4 季度开始正式投入电视用 QD（量子探测点）OLED 面板量产的三星显示器，不仅将扩大 QD 产能，还将进一步增加笔记本电脑、平板电脑用中型 OLED 面板的生产设施，并着手应对市场需求。

业界观测说，目前尚未开发的忠南牙山 2 园区今后有可能进行 QD、笔记本电脑等 IT 用 OLED 面板投资。

三星显示器也计划在越南朴宁工厂增设 OLED 手机模块生产线。目前正在拆除 LCD 生产设备的峨山“L7-2”生产线将新增中小型 OLED 制造设备。

显示行业一位相关人士表示：“今年第三季度开始的 LCD 面板价格下降趋势，预计到明年将持续 1 年多，中国 LCD 企业的低价攻势也不容小视。正在制定退出 LCD 市场的韩国企业，今后将在中小型 OLED 市场展开激烈的竞争。”