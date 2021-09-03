微软 Win11 平板电脑 Surface Go 3 曝光：搭载 Intel Amber Lake 芯片，10.5 英寸屏幕，9 月发布

IT之家 9 月 3 日消息 9 月 1 日晚间，微软发出媒体邀请函，微软 2021 秋季发布会直播将在北京时间 9 月 22 日举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。

外媒 winfuture 报道，已经可以确认，微软将在这一天展示全新的微软 Surface Go 3。设计可能将保持不变，但将采用新的芯片。

根据获得的信息，微软计划不久后在市场上推出其最新的紧凑型平板电脑。Surface Go 3 的名称已经确定，它可能是相当谨慎的升级，其中使用新的处理器是亮点。

新设备在尺寸方面不会有任何变化，因此新的 Surface Go 3 将再次配备 10.5 英寸显示屏和全高清分辨率。这表明，微软正在坚持以前的设计，即再次计划为移动使用的相当紧凑的平板电脑提供折叠式支架和高质量的镁合金外壳。

内置 Intel“Amber Lake”-Y 芯片

目前，还没有任何关于价格、可用性和其他硬件功能的信息。然而，最近，Geekbench 数据库中的一些条目揭示 Surface Go 3 在 SoC 芯片方面的内容。微软的小型平板电脑将不会改用 ARM 平台，而是继续使用英特尔芯片。

IT之家获悉，具体来说，Geekbench 数据库列出了英特尔酷睿 i3-10100Y 四核 SoC，基本频率为 1.3GHz，睿频高达 3.9Ghz，结合 8GB 内存，用于配置较高的 Surface Go 3 版本。基础版本还采用了英特尔奔腾 Gold 6500Y 处理器，这是一款非常经济的芯片，最大功耗为 7W。

英特尔规定该双核平台的基本频率为 1.1GHz，而睿频可以达到 3.4GHz。在 Geekbench 列表中，双核芯片与 4GB 内存相结合，尽管这些规格不是最终的。但可以肯定的是，Surface Go 3 再次采用无风扇设计。