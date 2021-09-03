华为 MatePad 11 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.188 更新：优化部分音频播放效果和手写笔书写体验

IT之家 9 月 3 日消息 据网友反馈，华为 MatePad 11 平板电脑开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.188 更新，大小为 696MB，本次更新优化了部分场景音频播放效果，以及手写笔书写体验，推荐进行更新。

下面是更新内容

【音频】

优化部分场景音频播放效果

【配件】

优化手写笔书写体验

【显示】

优化部分第三方应用的界面显示效果

【系统】

优化部分场景的系统稳定性

【安全】

合入 2021 年 8 月安全补丁，增强系统安全

华为 MatePad 11 平板电脑搭载高通骁龙 865 处理器与 HarmonyOS 操作系统。

屏幕方面，华为 MatePad 11 采用 120Hz 高刷新率显示屏，分辨率也提升至 2.5K。IT之家了解到，华为 MatePad 11 屏幕还支持 DCI-P3 电影级色域显示，通过了德国莱茵 TUV 低蓝光/无频闪双重认证，搭配哈曼卡顿调音的四扬声器模组。

作为华为首款支持 120Hz 刷新率的平板，MatePad 11 在视频、游戏、阅读滑动等场景拥有更流畅的操作体验，而且配合第二代 HUAWEI M-Pencil 手写笔时延最低至 2ms。

系统方面，华为 MatePad 11 预装鸿蒙 HarmonyOS 2 系统，支持多屏协同、智慧多窗等功能，并进一步优化了平行视界、键鼠操作/快捷键等。

多屏协同方面，除了与手机之间的交互外，华为 MatePad 11 通过 HarmonyOS 还可与 MateBook 系列笔记本、MateView 系列显示器组合成更强的生产力工具。其中，华为 MatePad 11 与 PC 的跨屏协同，支持镜像、扩展和共享三个模式等。平板 PC 多屏协同可以在平板和 PC 间自由拖拽内容，灵活共享键鼠。