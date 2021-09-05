iBasso DX300MAX Ti 音乐播放器限量发布：双 AK4499 芯片，21888 元

IT之家 9 月 5 日消息 iBasso 艾巴索于今年 8 月发布了 DX300MAX 旗舰 HiFi 音乐播放器，搭载两颗绝版的 AK4499EQ DAC 芯片，其中不锈钢板全球限量 400 台，售价 16888 元。今日这款产品的钛合金版本 DX300MAX Ti 正式发布，售价高达 21888 元。

这款产品参数配置与不锈钢版一致，全球限量 100 台。官方表示，该系列产品限量发布的原因是芯片停产导致。日本 AKM 旭化成工厂于 2020 年发生严重火灾，多款音频芯片断货，随后厂商宣布多种芯片永远停产，进一步加剧了播放器“缺芯”的状况。

iBasso DX300MAX 系列播放器采用安卓智能系统，内置高通骁龙 660 SoC，以及 6GB LPDDR4X 内存、128GB ROM，保证系统的流畅运行。该产品支持 QC3.0、PD3.0 快充，支持双频 WiFi 以及蓝牙 5.0，同时兼容 USB 声卡功能。这款产品配备夏普 5.0 英寸 IPS 液晶屏，分辨率 1080P。除了安卓系统，还可以使用自研的 Mango OS 系统，保证高音质。

性能方面，播放器内置的 AK4499EQ 旗舰解码芯片，支持 PCM 32bit/768kHz、DSD512 硬解码。产品使用自研 FPGA-Master 音频架构，同时使用了两颗超低相位噪声晶振。

这款播放器内置五颗电池，模拟、数字电路分离供电。具体来看，产品内置 6200mAh 3.8V 电池、四颗 900mAh ± 8.4V 聚合物锂电池，用于为模拟电路直接提供无升压的高压供电。产品使用超甲类分立耳放电路，大量使用西门子、飞利浦电解电容调音，同时使用了定制的 4 联电位器。

IT之家了解到，iBasso DX300MAX 播放器具有两个 4.4mm 平衡接口、一个 3.5mm 接口，单端最大输出 4.4VRMS，平衡最大输出 8.8VRMS，提供三档硬件增益。官方表示，这款产品需要到线下指定经销商进行预定，不进行线上销售。