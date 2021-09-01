声音记忆 SM2 耳机发布：定制声学方案，标配单晶铜线，1399 元

IT之家 9 月 1 日消息 声音记忆 SonicMemory 于 8 月 31 日正式发布了 SM2 入耳式 HiFi 耳机。该产品采用 7000 系铝合金 + 不锈钢腔体制造，内置一颗 10mm 单动圈单元，标配单晶铜线材。耳机采用 0.78mm 插口可换线设计，同时支持更换滤网，售价 1399 元。

声音记忆 SM2 耳机的声学结构，由知名华人电声工程师古铭杰（牙仔）打造，耳机的动圈单元为专门定制设计，同时腔体结构使用了有限元仿真技术进行开发。

参数方面，这款耳机的阻抗为 16Ω，灵敏度 103dB，额定功率 20mW，频响范围 10Hz-30kHz，十分易推。

从频响曲线上看，SM2 耳机的声音十分均衡，侧重于高保真，低频并不突出。官方为耳机配备了两种滤网进行调音，同时提供了多种耳塞套。

IT之家获悉，官方为耳机开发了 SM-KBS 升级线，使用了“金宝”线基，有助于提升氛围感。首发前 200 名购买的用户，可以免费获得这款升级线。

声音记忆 SM2 耳机的包装盒是一款可以使用的双层饭盒，同时配备了由 NF Audio 制造的耳机收纳包。产品随包装附赠一个专属 CD 专辑，内含 12 首曲目。

以下为产品参数以及配件清单：