降无可降：面板厂商踩稳成本底线，驱动 IC 涨价难

据钜亨网报道称，随着近来电视、IT 需求下滑，加上大多数消费者采购需求到位，面板报价跌势明确，面板厂为求守住获利，对成本态度转趋保守，基本上能降就降，即便不降也不能上涨，零组件业者如驱动 IC 等上游供应链，第四季价格再涨空间相对有限。

业内人士指出，尽管面板出货强劲，第三季度 DDI 需求仍超过供应，但自下半年起，电视品牌的 LCD 面板库存准备一直在减速，导致面板价格下降。

研究机构 WitsView 数据显示，8 月底所有尺寸电视面板报价均出现下降，降幅大于预期。同期 32 英寸和 43 英寸电视面板价格分别下跌 13 美元和 16 美元，幅度分别为 14.9% 和 11.7%。55 英寸和 65 英寸电视面板的价格也下降了 5-7%。

另据研究公司 Sigmaintell Consulting 预计，2021 年第三季度，全球前 9 大电视品牌面板总采购量为 4,260 万块，同比下降 8%。消息人士指出，由于电视品牌的面板需求放缓，面板行业已转变为买方市场，9 月可能会继续经历价格下跌。

消息人士进一步表示，尽管晶圆代工成本增加，但面板制造商预计将在第四季度缩减 DDI 订单，部分厂商已拒绝 DDI 合作伙伴提高报价的要求。该人士认为，DDI 制造商的第四季度营收可能会受到这种情况的影响，因为他们将自我消化额外的成本。

驱动 IC 封测龙头颀邦董事长吴非艰也指出，半导体业涨价非常态，驱动 IC 封测价格已连涨四季，涨势已差不多，即便后续还有涨价机会，还是需考量涨价对客户造成的压力，言下之意也意味着 IC 设计业者对于价格能转嫁的空间已相对有限。

业界分析，过去 IC 价格几乎季季调降，从去年底开始，受到疫情带动远距互动趋势成形，电子产品需求激增，加上运动赛事推升面板价格飙涨，连带拉抬驱动 IC 价格攀升，包含面板、驱动 IC 等厂商，获利同步大爆发。

随着终端需求趋缓，欧美民众逐渐走出户外，面板报价自 7 月起开始反转，8 月跌幅再扩大，预计 9 月跌势仍不止，部分面板价格几乎跌回年初水准，更使面板厂愿意给予零组件厂的价格空间收敛。

面板厂面对价格下滑，除与品牌厂谈定长期采购量，透过维持稼动率，避免制造成本增加、市占下滑，也会转向与零组件业者如驱动 IC 等，商谈转嫁成本，龙头厂联咏近日参加外资论坛时就坦言，对第四季涨价看法更谨慎。

驱动 IC 近来面临上下供应链夹击压力越趋沉重，对晶圆代工厂而言，尽管驱动 IC 价格调涨，但与电源管理芯片相比，仍是获利较少的产品，因此晶圆代工厂为提高获利，会尽量提高其他产品的生产，排挤驱动 IC 排程，厂商势必得提出更高价格抢晶圆厂产能。

但面板价格下滑，面板厂对于成本敏感度大增，不愿再以更高价格购入零组件，避免“高价库存、低价贩售”，驱动 IC 厂面临晶圆厂涨价，拿不到产能，加上下游面板厂能接受的涨价空间缩小，需同时面临成本上涨与面板客户合作关系，下半年获利动能恐受压抑。