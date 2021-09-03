消息称亚马逊最早 10 月推出自有品牌电视：将由 TCL 等代工

IT之家 9 月 3 日消息 据 The Verge 报道，亚马逊计划最早 10 月在美国推出自己的亚马逊品牌电视。
报道称，这款电视将内置 Alaxa 语音助手，拥有 55 到 75 英寸的屏幕尺寸，并将由 TCL 等第三方企业设计和制造。
此外，亚马逊还在开发一款自主设计的电视，但目前尚不清楚何时会发布。
外媒指出，这一消息可能表明，亚马逊正在加大在电视领域的投入，来直接与 LG 和三星等电视行业巨头展开竞争。
IT之家了解到，亚马逊没有立即回应置评请求。
IT之家 9 月 3 日消息 据 The Verge 报道，亚马逊计划最早 10 月在美国推出自己的亚马逊品牌电视。
报道称，这款电视将内置 Alaxa 语音助手，拥有 55 到 75 英寸的屏幕尺寸，并将由 TCL 等第三方企业设计和制造。
此外，亚马逊还在开发一款自主设计的电视，但目前尚不清楚何时会发布。
外媒指出，这一消息可能表明，亚马逊正在加大在电视领域的投入，来直接与 LG 和三星等电视行业巨头展开竞争。
IT之家了解到，亚马逊没有立即回应置评请求。
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