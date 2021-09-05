realme 9 系列即将到来：realme Pad、8s、8i 将于下周四正式发布

IT之家 9 月 5 日消息 realme 印度兼欧洲首席营销官 francis wong 透露，realme 9 系列似乎即将到来，他们将会在 9 月 9 日公布具体内容，外媒预计将于 10 月推出。

IT之家曾报道，realme 将于 9 月 9 日在印度举行发布会，该公司将在正式推出 realme 8s、realme 8i 和 realme Pad 等产品。

他表示，该品牌通常每年推出两代数字系列和 Pro 系列机型。一个在上半年，另一个在下半年，由于 realme 8 系列是在 2021 年上半年推出的，因此 realme 9 系列自然会在 2021 年下半年推出。

就目前已知的信息，realme Pad 主打轻薄，厚度仅有 6.9 毫米，该机将搭载联发科 Helio G80 处理器，拥有 4GB 内存，不过据说还有 6GB 内存的版本，运行 Android 11 操作系统。

此外，结合此前爆料信息，该平板还将采用 10.4 英寸显示屏，前置 800 万像素自拍镜头，后置镜头也是 800 万像素。

该平板还拥有 microSD 卡槽，配备 7100mAh 大电池，拥有 USB-C 充电接口，并提供两种配色 —— 金色和灰色供用户选择。

realme 8S 将于 9 月 9 日发布，全球首发联发科天玑 810 SoC，而 realme 8i 将配备 6.5 英寸 90Hz 屏幕，内存容量 6GB/8GB，存储空间 128GB/256GB 可选。手机将具备 3.5mm 耳机孔，内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。