消息称 vivo 首款自研影像芯片 V1 将于明日提前公布

IT之家 9 月 5 日消息 vivo X70 系列旗舰手机将于 9 月 9 日发布。根据中证报消息，vivo 将于 9 月 6 日下午，提前发布其首款自研影像芯片（ISP）V1。这款芯片已经确认将搭载于 X70 手机上。

有多名爆料者已经公布了这款芯片的实拍照片，可以看出 V1 芯片比较小巧，而且功能将不止有影像方面。

IT之家了解到，vivo 胡柏山表示，vivo 对芯片每一代以两年为周期，V1 从 2 年前就开始规划到量产转化，而下一代芯片则在一年前就开始规划。