体重 18 公斤北航新生报到：高考 645 分，立志改变世界“做中国的霍金”

“还有什么理由不好好努力！”

“生活以痛吻我，我将报之以歌。”

“真了不起，全家都好伟大！”

这周末，全网都因为北航这位新生整破防了。

他叫邢益凡，北航工科试验班（信息类）2021 级新生。

▲ 图源：北航官微

邢益凡 6 个月大时被确诊为渐冻症，如今 18 岁却只有 18 公斤重。

由于严重脊柱畸形，他最大的运动能力是独坐，但一次最多也只能坚持 30 多分钟。

也就意味着在以往的上课中，剩下十几分钟，他只能躺着听课，全靠大脑想象老师所说的知识点。

他的肌肉几乎不能生长，并且随着骨骼的生长，肌肉萎缩的越严重，稍不注意就会骨折受伤。在高考前夕他就曾右臂肩关节骨折，保守治疗了 3 个月。

别人举手投足的事情，对他来说都是每日必经的战斗。

但正是这样一个人，不愿向命运低头，一次次创造奇迹。

中考时他以全校最高成绩 ——615 分考入吉林一中。

如今又以 645 分的高分被北京航空航天大学录取。

他说，我就想看看，我还能走到哪一步，想再往前奔一奔。

他初中时听说了霍金的故事。于是立志要做中国的“霍金”，用自己的知识改变世界。

“就想看看能走到哪一步”

2004 年，刚 6 个月大的邢益凡被确诊为 LAMA2-相关先天性肌营养不良。这是一种罕见因 LAMA2 基因突变导致的先天性肌营养不良亚型，渐冻症的一种。

由于那个年代医生对疾病了解很少，也没有有效的治疗措施。于是父母只好带着邢益凡回家，开启了十数年的命运抗争。

从小学到高中的每一节课，父母都陪在邢益凡身边。

由于邢益凡睡觉不能翻身，一旦姿势不正确会压迫整个颈椎，造成呼吸困难。

因此在半夜，他们也要两小时醒来一次，为儿子翻身。

邢益凡自己，也跟他小名 —— 毛毛一样，如毛毛草般顽强生长。

随着疾病加重，就连简单的翻书、做题，也要比一般人难上好多倍。

比如翻书，他不能用一只手来完成，头也几乎不能自己转动。

平时上课，只能用下巴撑在桌上支着头，眼睛也只能扫视到书本的一半页面。

▲ 图源：江城日报

而做题，最难的莫过于就是阅读理解和作文题。

据江城日报报道，对他而言，“联系上下文”就是一个反生理的要求。

因为通常这类题都需要反复扭头阅读，但他完成不了，于是就只能利用一次扭头的机会，把上文“背”下来，然后再带着记忆中的上文去联系下文。

但即便如此，他学习要比其他人更加刻苦，尤其是在高三备考的时候。

他用还有点肌肉力量的双手，一天最多做 20 多张试卷，经常做到凌晨一两点。

因骨折在家休息时，父母发现他为了集中精力学习，关节弯曲更大、身体佝偻得更严重。

这也意味着，他所受到的疼痛更加强烈，但却从没抱怨过。

当时母亲就问他：你是不是有了什么想法。

这时候他才说道了那一句：

我就想看看，我还能走到哪一步，想再往前奔一奔。

或许正是因为这一股置之死地而后生的劲头，让他重返学校时成绩不降反升，也让他收获了北航的录取通知书。

▲ 图源：北航官微

立志做中国的“霍金”

从录取通知书上看，邢益凡录取的工科试验班（信息类）。

第一年他将在北航学院就读，一年之后将选择专业学院就读，并确定具体专业方向。

主要有这几大方向：

电子信息工程学院、自动化科学与电气工程学院、计算机学院、仪器科学与光电工程学院、软件学院、网络空间安全学院、集成电路科学与工程学院、人工智能学院。

据北航官微报道，目前学校多个部门联合为他的学习生活设计了系列保障方案。

学习上，由于邢益凡每日学习总时长在 4~6 小时为宜，学院将设计专门培养方案，并采取线上线下相结合的教学模式。

体育类、实验实践类等课程申请特殊免修。

生活方面，学校为他准备了位于一楼的爱心宿舍，邢益凡的母亲也将住在这里陪读。

宿舍里有两张床和独立卫浴，还配备移动桌柜、收纳箱、书架等生活设备。

北航学院院长钱政说：“保证邢益凡同学在大学的 4 年得到很好的教育和他所期望的成绩，实现他的梦想。

说到北航，其实邢益凡儿时还有个航天梦：

太空没重力，我就和别人一样了，可以在太空中自由翱翔。

祝福邢同学！