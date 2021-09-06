韩媒：韩国 OLED 产品在日本市场加速“扩张”

尽管日本对于本土品牌有着强烈的偏好，韩国 OLED 面板和 OLED 电视在日本市场仍占据了很高的市场份额。

图源：businesskorea

韩媒 businesskorea 报道指出，LG 电子第二季度在日本 OLED 电视市场的市场份额为 7.4%，其市占低于日本品牌索尼（35.2%）、松下（26.3%）、夏普（17.1%），但它成功跻身前五名，同时与中国的海信（11.2%）展开了激烈的竞争。

据了解，LG 电子的市场份额虽较 2019 年同期的 9.9% 和 2020 年同期的 8.0% 有所下降，但随着日本 OLED 电视市场的扩张，其 OLED 电视的销售额和出货量正在快速增长。市场研究公司 Omdia 预计，2021 年日本市场的 OLED 电视出货量将达到 70.9 万台，比 2019 年的 34.9 万台增加了一倍以上。

LG 电子的一名高管表示：“考虑到日本普通住宅的客厅相对较小，我们一直致力于在日本推广 48 英寸 OLED 电视。这一策略得到了回报，在 48 英寸 OLED 电视的全球总销量中，日本市场的占比为 21.5%。”

另外，韩国 OLED 面板在日本市场的占有率很高，索尼、松下和夏普等日本主要电视公司都在使用 LG Display 的面板。