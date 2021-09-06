vivo 自研专业影像芯片 V1 正式发布，X70 系列将首发

IT之家 9 月 6 日消息 vivo“芯之所像”主题影像技术分享会今天下午在深圳召开，vivo 自主研发的首款专业影像芯片 ——vivo V1 亮相，全面开启手机硬件级算法时代。

分享会中，超高透玻璃镜片、全新镀膜工艺、蔡司自然色彩等 vivo 手机影像技术新成果一同亮相。通过与蔡司在影像芯片、光学器件和软件算法的全面协同合作，vivo 在技术上大幅提升了夜间拍摄体验、减少眩光和鬼影，在专业人像和色彩上不断提升。

vivo V1——vivo 首款自主研发专业影像芯片

据介绍，vivo 与手机 SoC 厂商深度合作，历时 24 个月、投入超 300 人研发，推出自研专业影像芯片 V1。

作为一款全定制的特殊规格集成芯片，专业影像芯片 V1 与主芯片协作，效果体验兼容兼得，拥有高算力、低时延、低功耗的特性。

在既定的业务下，V1 既可以像 CPU 一样高速处理复杂运算，也可以像 GPU 和 DSP 一样，完成数据的并行处理。面对大量复杂运算，V1 在能效比上相比 DSP 和 CPU 有指数级提升。

为实现其同期处理能力最大化，vivo 优化数据在芯片内部的储存架构和高速读写电路，实现等效 32MB 的超大缓存，全片上储存。超越目前部分旗舰级桌面电脑处理器，做到低时延实时降噪插帧。

此外，在主芯片 ISP 强大成像能力的基础上，叠加专业影像芯片 V1 内计算成像算法，在高速处理同等计算量任务时，相比软件实现的方式，V1 的专用算法使硬件电路功耗降低 50%。

▲ 得益于 V1 高速数据处理，实现夜景实时预览成片

超低色散高透玻璃镜片

受制于空间限制，手机拍照要实现进一步跨越，做到镜头的升级，难度更大。此次 vivo 投入巨大研发成本，与蔡司团队经过多轮验证，最终克服了工艺、良品率等技术限制，在手机上实现了高规格玻璃镜片，做到高透光率、超低色散、热稳定强的效果。大幅降低了夜景拍摄时眩光鬼影的出现。

相较塑料镜片，玻璃镜片有着天然的低色散优势。vivo 的超低色散高透玻璃镜片，进一步降低色散，在衡量色散能力的权威指标阿贝数上，得到了突破手机镜头阿贝数值的行业最高分 81.6，比肩专业相机镜片，有效解决高反差场景的紫边、伪色等问题。

超低色散高透玻璃镜片同样达到了更高的纯净度，中心透过率提高至最大 95%。采用 AOA 动态光学校准工艺，调整镜片厚度误差和镜片偏心误差引起的清晰度降低问题，保证最终镜头的光学品质。

多重镀膜抑制眩光鬼影

自诞生以来，蔡司 T * 镀膜一直是蔡司的看家本领，也是高画质成像的有力保障。得益于此，vivo 蔡司携手将先进的镀膜技术应用在手机镜头中。

面对炫光和鬼影等行业传统难题，vivo 引入 SWC 镀膜技术。基于仿生学原理，充分抑制反射光，反射率最低降低至 0.1%，大幅提升纯净度。此外，vivo 独家首发 ALD 原子层沉积工艺，在超高透玻璃镜片上形成纳米级镀膜，进一步降低光线反射。

花瓣鬼影问题同样是手机拍照甩不掉的阴影。vivo 在镜头中采用色素旋涂技术，解决色素与蓝玻璃的附着力问题，涂层厚度薄至 2um，经过 10 次以上的不同工艺参数调试，最终实现量产。

忠实还原人眼所见 演绎蔡司自然色彩

在此次分享会上，vivo 对于色彩，又有了新的解读。

“专业创作者更倾向于忠实还原人眼所见的自然色彩”。为此 vivo 携手蔡司深入探讨制定了所见即所得的真实色彩理念，通过 140 个色卡表现以及引入 3D 色彩映射矩阵算法调教 262144 个参数，使色相进一步准确，饱和度处理更加精细，最终使照片色相准确度 ΔE 提升约 15.5%，带来蔡司自然色彩。

在人像赛道中，vivo 与蔡司持续进行研发与调教。于人像模式中内置蔡司镜头风格，深度还原蔡司经典的 Biotar 和 Sonnar 等镜头效果，带来蔡司质感人像，赋能大众创作。

IT之家了解到，vivo X70 系列将于 9 月 9 日 19 点 30 分正式亮相，将成为搭载影像芯片 V1 的首款旗舰新品。

一图看懂 vivo V1 芯片：