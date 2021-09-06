有线快充比小米 11 Ultra 更强，小米 11T Pro 确认支持 120W 闪充

IT之家 9 月 6 日消息 小米 11T Pro 已官宣将于 9 月 15 日发布，现已确认该手机将支持 120W 有线快充。除此之外，小米 11T Pro 有望配备 120Hz OLED 面板、骁龙 888 芯片组和 5000mAh 电池。

IT之家了解到，小米去年推出的小米 10 至尊纪念版支持 120W 有线快充，但今年推出的小米 11 Ultra 和小米 11 Pro 仅支持 67W 有线快充。此外，小米刚刚推出的小米 MIX 4 旗舰也支持 120W 有线快充。

值得一提的是，这款手机的渲染图此前已被曝光，其相机模块设计相比目前的小米 11 系列十分不同，前摄像头开孔位于中央。手机的标准版、Pro 版将分别搭载联发科、高通的旗舰 SoC，使用 120Hz OLED 屏，主摄像头均为 1.08 亿像素。

小米还有望同时发布小米 11 Lite 机型，后者将包含 4G 版和 5G 版，预计会分别搭载高通骁龙 732G、骁龙 778G 处理器，采用轻薄的直屏设计，与国行的小米 11 青春版十分类似。

IT之家了解到，近日海外出现了多个小米平板 5 的爆料，开箱视频、零售价等信息提前泄露。小米有望于 9 月 15 日同时发布小米平板 5/Pro 海外版，预计参数配置与国行版一致。