小米手机将推出 MIUI 纯净模式，正在内测招募

IT之家 9 月 3 日消息 据网友反馈，小米手机 MIUI 纯净模式内测长期招募，纯净模式内测招募正式开启。

小米表示，近期我们收到了很多应用安装问题的反馈。安卓开源确实带来了更开放更自由的市场，但同时也使得风险更加容易出现并传播，每天通过应用包管理组件安装的应用中，有 40% 从未经过小米的安全审核，有 10% 曾被小米安全审核识别为风险应用。

但开放并不意味着无序，小米一直将用户的信息安全和隐私保护视为生存之本，我们特此推出纯净模式来解决风险或未知应用的安装问题。

【纯净模式简介】

IT之家获悉，纯净模式是一种全新的系统安装模式，能够有效阻止误点、误操作等行为导致的风险或未知应用的安装, 守护你的应用安装安全。该模式可随时关闭，大家可以自行选择开启或关闭该模式。

【内测流程】

1、内测申请: 你可点击“报名”进行申请操作，内测期间均可报名。

2、内测包发放：9 月 6 日开始，每天将通过申请并发放 1000 个名额，连续发放 5 天，5 天后会不定期不定量进行内测包发放。请留意通知栏小米社区的推送消息。

3、体验反馈: 申请通过后大家会自动加入“MIUI 纯净模式”内测圈子，欢迎在内测圈子发帖反馈内测遇到的问题以及相关建议。