奔驰发布 EQE / AMG EQS 53 / EQG 等多款电动汽车、概念车

IT之家 9 月 6 日消息 根据梅赛德斯-奔驰消息，在今日于德国慕尼黑举办的 IAA Mobility 2021 汽车及智慧出行博览会上，梅赛德斯-奔驰推出了多款纯电动汽车新品，四款车型全球首发，包括：全新 EQE、全新梅赛德斯-AMG EQS 53 4MATIC+、梅赛德斯-迈巴赫 EQS 概念车、EQG 概念车。

第一款车型全新 EQE，定位行政级别豪华轿车。该车是第二款基于奔驰大型纯电汽车架构平台的车型，WLTP 续航里程可达 660 公里，CLTC 工况续航里程超过 700 公里。

这款车用有弓形车身，流线型贯穿式尾灯，使用了暗夜星徽格栅，轴距 3.1 米，内部空间巨大，甚至超过了 E 系轿车。动力方面，这款车电动机功率 288 马力，配备 90kWh 电池组，百公里加速 5.6 秒。该车配备空气悬架以及后轮转向系统，标配 19 英寸轮毂。

奔驰 EQE 内部采用了 MBUX 超联屏，一体化玻璃长达 1.41 米，具有人机交互系统。该车配备 HEPA 过滤系统用于净化空气，同时搭载智能驾驶辅助系统。IT之家了解到，奔驰 EQE 是 EQ 系列首款基于 EVA 平台在华生产的轿车，预计将于之后在中国发售。

第二款车梅赛德斯-AMG EQS 53 4MATIC+，是 AMG 品牌首款量产纯电车型。该车基于梅赛德斯-EQ 平台打造，功率可达 560 千瓦，761 马力。该车搭载 AMG 垂瀑式格栅、特色扰流板、AMG 夜色组件、Nappa 皮革 AMG 高性能座椅，内饰拥有红色缝线配以碳纤维饰条等专属设计元素。

性能方面，这款豪华轿车配备四驱系统，百公里加速时间仅需 3.4 秒，同时配备 AMG 冷却系统、AMG 行驶控制增强版和 AMG 声浪等先进技术。

第三款车迈巴赫 EQS 概念车，是一款基于全新 EVA2 电动平台的 SUV。该车十分奢华，镀铬饰条遍布车身前后。这款车采用双色车身、24 英寸超大轮毂以及独特的竖条纹封闭式格栅。该车将搭载双电机四驱系统，最大功率超过 385kW，峰值扭矩为 828N・m 以上，续航里程将达到 600km。

第四款奔驰 EQG 概念车，非常类似目前在产的奔驰大 G 越野车，只不过使用了纯电驱动系统。这款车继承了方盒子车身，使用了封闭式黑色格栅，具有环形灯光点缀。该车具有 4×4 全轮驱动系统、四轮独立悬架、坚固的梯形车架。

IT之家了解到，迈巴赫 EQS 概念车量产版车型将于 2023 年正式上市，但是奔驰 EQG 概念车上市时间未定。