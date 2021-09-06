央视揭网游账号租卖乱象：33 元可打两个小时网游，还能代过“人脸验证”

IT之家 9 月 6 日消息 近日国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施。

《通知》明确规定，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

据中国音数协游戏工委统计，截至 9 月 6 日共有 63 家单位通过官方渠道以公告、通知等方式，表明态度，回应关切。

据央视报道，部分电商平台目前仍存在租号玩的漏洞。通过在网上搜寻“租号”、“游戏账号”等关键词之后，页面弹出大量租号、卖号的店铺，里面包括当下最流行的大部分网络游戏。

IT之家简单查询发现包括 Steam 游戏、《英雄联盟》《永劫无间》《原神》《王者荣耀》《明日方舟》《崩坏 3》《碧蓝航线》《FGO》在内的大量热门游戏均有相关产品。

据悉，除电商平台和二手交易平台外，还有可以直接租号的交易平台 App，基本没有实名和年龄的限制。

央视这里随便选择了一个店铺，这家店铺打着“王者租号”的标语，在详情介绍中写道“强烈推荐 包天/包夜租号 性价比最高”等诱导性词语，还强调可以提供 24 小时服务。

除此之外，央视还揭秘了一种新兴业务 —— 代过人脸验证。

值得一提的是，对于这种未成年人沉迷网游的问题，央视认为除了国家立法、行业守法外，更需要的还是父母给予孩子更多关注与监护。