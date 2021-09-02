战网大改，《炉石传说》：禁止未成年人认证成为电竞职业选手

IT之家 9 月 2 日消息 国家新闻出版署近日下发了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，出手解决未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，随后各大厂商纷纷表态，现在网易决定禁止未成年人认证成为《炉石传说》电竞职业选手。

亲爱的玩家： 根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，即日起，由网易暴雪主办的《炉石传说》职业电竞赛事将禁止未成年人认证成为《炉石传说》电竞职业选手。 由网易暴雪主办的《炉石传说》职业电竞赛事一直秉承着拼搏进取、挑战自我的竞技精神，已认证的《炉石传说》电竞职业选手均已年满 18 周岁。《炉石传说》职业电竞赛事将继续为大家带来更多精彩的比赛。

IT之家了解到，《炉石传说》是暴雪娱乐发行的一款集换式卡牌游戏。由暴雪员工 Rob Pardo 在 2013 年 3 月的 PAX 2013 公布。游戏在 2013 年夏进入 Beta 测试。2014 年 1 月 24 日进入公测阶段，后开设欧、亚、美三个服务器以及中国服务器。

除此之外，守望先锋等游戏也宣布：为了响应新规，自 9 月 1 日起战网所有产品将进行游戏防沉迷系统升级，升级期间未成年玩家将暂时无法登录游戏。

自 9 月 1 日起，战网平台下所有产品将进行游戏防沉迷网络游戏系统升级，包括《魔兽世界》、《守望先锋》、《魔兽争霸》系列、《炉石传说》、《星际争霸》系列、《风暴英雄》，游戏防沉迷系统升级期间，未成年玩家将暂时无法登录游戏或进行任何相关操作。

《国家新闻出版署：未成年人平均每周仅可玩 3 小时网络游戏》