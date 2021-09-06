每月都有芯片项目诞生，苹果、谷歌、特斯拉等科技巨头纷纷布局

北京时间 9 月 6 日晚间消息，据报道，苹果、谷歌、亚马逊、Facebook、特斯拉和 Baidu 等一些世界上最大的科技公司，他们并不满足于依赖需求旺盛的标准芯片，而是纷纷开发自己的芯片产品。

当前，上述几家大型科技公司都在避开老牌芯片公司，将芯片研发的某些方面引入公司内部。对此，IT 咨询服务公司埃森哲（Accenture）半导体业务主管赛义德・阿拉姆（Syed Alam）表示：“这些公司越来越希望利用定制芯片，来满足其应用的特定需求，而不是使用与竞争对手相同的通用芯片。”

阿拉姆还补充说：“这使他们能够更好地控制软件和硬件的集成，从而使们从竞争中脱颖而出。”

英国半导体公司 Dialog Semiconductor 前董事拉斯・肖（Russ Shaw）认为，定制设计的芯片可以表现得更好，制造成本也更低。拉斯・肖说：“这些专门设计的芯片，可以帮助降低特定科技公司的设备和产品的能耗，无论是与智能手机、还是云服务有关。”

而研究公司 Forrester 研究总监格伦・奥唐奈（Glenn O‘Donnell）称，持续的全球芯片短缺，是这些大型科技公司考虑自主研发芯片的的另一个原因。奥唐奈说：“疫情对供应链造成了很大冲击，这些公司为此加速了自主研发芯片的努力。”

每月都有芯片项目诞生

当前，几乎每个月都有大型科技公司宣布新的芯片项目。最著名的例子出现在去年 11 月，当时苹果宣布将放弃英特尔的 x86 架构，转而研发自己的 M1 处理器，该处理器现在已安装在其新款 iMac 和 iPad 上。

最近，特斯拉宣布正在开发一款“Dojo”芯片，用于训练数据中心的人工智能网络。特斯拉于 2019 年开始生产配备定制 AI 芯片的汽车，这些芯片可以帮助车载软件根据道路上发生的事情做出决策。

上个月，Baidu 发布了一款人工智能芯片，旨在帮助设备处理海量数据并增强计算能力。他们表示，“昆仑芯 2”芯片可用于自动驾驶等领域，并已进入量产阶段。

此外，其他一些科技巨头则选择对某些半导体项目保密。

据报道，谷歌即将为其 Chromebook 笔记本电脑推出自己的 CPU。报道称，谷歌计划从 2023 年左右开始，在搭载谷歌 Chrome 操作系统的 Chromebook 和平板电脑上使用谷歌的 CPU。对此，谷歌没有立即回复记者的置评请求。

亚马逊运营着世界上最大的云服务，该公司正在开发自己的网络芯片，为在网络中传输数据的硬件交换机提供动力。如果奏效，此举将降低亚马逊对博通（Broadcom）的依赖。在此之前，亚马逊已经设计了许多其他芯片。

Facebook 的首席人工智能（AI）科学家在 2019 年就曾表示，该公司正在研究一种新型半导体，这种半导体的工作原理将与大多数现有设计“截然不同”。对此，Facebook 尚未回复记者的置评请求。

设计而非制造

在当前这个阶段，还没有一家科技巨头希望自己完成所有的芯片开发。

拉斯・肖说：“这一切都与芯片的设计和性能有关。在当前阶段，这还涉及不到自主生产的问题，这是非常昂贵的。”

以台积电为例，建立一家先进的芯片工厂或晶圆代工厂，耗资约 100 亿美元，而且需要数年时间。

奥唐奈称：“即使是谷歌和苹果也不愿制造这些芯片。他们会选择让台积电，甚至是英特尔来制造它们。”

奥唐奈还称，当前硅谷缺少具备设计高端处理器所需技能的人才。他说：“在过去的几十年里，硅谷非常重视软件，以至于硬件工程被视为有点不合时宜。”

奥唐奈说：“做硬件变得‘不酷’了。尽管名字叫‘硅谷’，但硅谷现在雇佣的真正的‘硅工程师’却相对较少。”