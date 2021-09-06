为吸引三星电子建 170 亿美元芯片厂，美得州泰勒市拟大规模减免财产税

9 月 6 日消息，据外媒报道，当地时间上周日，美国得克萨斯州泰勒市宣布，如果韩国三星电子公司愿意在该市投资 170 亿美元建芯片厂，该市愿意为其提供大规模、大幅度的财产税减免优惠。

三星于 9 月 3 日提交的公开文件确认，该公司正在考虑在泰勒市建造价值 170 亿美元的芯片工厂。但泰勒只是三星正在考虑建厂的两个地点之一，另一个城市是得克萨斯州奥斯汀市。

三星还表示，该公司也正在亚利桑那州和纽约州寻找其他潜在的工厂选址。不过，其他城市尚未披露税收减免细节。预计，三星新工厂将创造约 1800 个新的就业机会。

泰勒市公布在政府网站上一份拟议决议显示，对于三星将使用的土地，将在 10 年内减免 92.5% 的财产税，之后 10 年减免 90%，再之后的 10 年减免 85%。其他措施包括对在该地块上建造的新物业减免 92.5% 的税收，为期 10 年，并退还开发审查费用。

泰勒市议会和威廉姆森县专员法院将于 9 月 8 日举行联席会议，与三星高管磋商有关该项目的激励协议。同时，泰勒市议会计划于 9 月 9 日召开会议，考虑在该市管辖的 485 公顷土地上设立增值税融资再投资区和减税再投资区。

泰勒市提供的地块距离奥斯汀约 40 公里，占地面积比奥斯汀的选址大得多。三星去年在奥斯汀购买了超过 100 公顷的土地，该公司在那里已经拥有 142 公顷的土地，包括其在美国正在运营的芯片工厂。

三星在北奥斯汀从事芯片制造业务已经有 25 年历史。如果三星购买泰勒附近的土地，这将使三星成为该地区最大的业主之一。

在此前提交给得克萨斯州官员的文件中，三星表示，如果该公司决定在泰勒建厂，计划于明年第一季度破土动工，并在 2024 年底开始生产。

三星发言人表示：“我们目前还没有就工厂选址做出决定。随着三星继续推进我们的计划，以应对全球客户的需求和不断增长的半导体需求，我们仍在探索未来扩张的多个地点。我们正在继续进行尽职调查，并了解到某些地方也在采取同样的行动。”

泰勒经济发展公司的代表和泰勒市政府的发言人均拒绝就此置评，称他们的政策是不对“我们可能参与或不参与”的经济发展项目评论。

三星可能会在未来几个月宣布工厂选址的决定。如果这两个地点中的任何一个被选中，都将对该地区的半导体行业产生巨大影响。这将是美国有史以来最大的外国投资之一。

在三星权衡自己的选择之际，全球正在应对芯片供应短缺问题。美国联邦官员正在努力鼓励建立国内制造设施。官员们此前曾说，这些类型的激励措施对三星 170 亿美元的项目也至关重要。