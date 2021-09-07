500 元定金：三星 Galaxy Z Flip 3 国行 12 期免息预售

今年 8 月 11 日，三星正式推出 Galaxy Z Flip3 5G 折叠屏手机国行版，建议零售价 7,599 元起。

现已开启京东预售，定金 500 元。支持 12 期免息 + 7 天无忧试用 + 12 个月优惠换屏：点此查看。

三星 Galaxy Z Flip3 5G 共有四种时尚的配色，包括月光香槟、夏夜森林、梦境极光、以及陨石海岸。

经过重新设计的三星 Galaxy Z Flip3 5G 外屏，其尺寸是上一代的 4 倍，令用户无需展开手机，亦可查看通知和消息。同时，此次的外部屏幕支持小组件功能，用户可以更便捷地查看天气和步数统计等，轻松掌握日程安排。对于喜欢个性化的用户来说，三星 Galaxy Z Flip3 5G 还可将外屏壁纸设置成和三星 Galaxy Watch4 或三星 Galaxy Watch4 Classic 匹配的风格，从而带来更加整齐划一且富有视觉冲击力的视觉效果。当然，用户也可以通过外部屏幕使用三星智付功能完成日常支付。

用户可以在三星 Galaxy Z Flip3 5G 上体验到三星专业的拍照功能，比如在立式交互模式下免手持自拍；还可以在折叠状态下，双击电源键启用的外屏快拍功能，快速拍摄照片或是录制视频。同时，三星 Galaxy Z Flip3 5G 也支持的 120Hz 自适应刷新率。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】