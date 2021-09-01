泰尔实验室为三星 Galaxy Z Fold3 5G 颁布首个折叠屏手机五星证书

IT之家 9 月 1 日消息 今日泰尔实验室宣布，近日依据《折叠屏手机五星产品评价方法》，对三星 Galaxy Z Fold3 5G 手机（SM-F9260）进行了专业测评。结果显示，该折叠屏手机在折叠耐用性、屏幕光生物安全、场景体验、支持手写笔均有优秀表现，达到了“折叠屏手机五星产品”的评价等级，实验室为该型号的手机颁发了“泰尔证书-折叠屏手机”五星证书。

三星 Galaxy Z Fold3 5G 是首个获得这一五星证书的折叠屏手机。评测时，手机在开机状态下完成了 20 万次的翻折测试。测试后检查样机无机械结构损坏、外观无开裂破损、折叠顺畅、各项功能正常。防水性能方面，手机通过了 IPX8 防水等级测试，测试结果表明该手机对生活中的遇水场景具有优秀的保护能力。

屏幕方面，泰尔实验室表示，三星 Galaxy Z Fold3 5G 具有优异的软硬件防蓝光能力，不仅软件防蓝光优化能力占比高，且硬件有害蓝光能量占比低；尤其内屏在低蓝光和色准性能体现上获得了非常好的平衡。

IT之家了解到，三星于今晚就行了发布会，正式将 Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G 手机带到国内市场，售价分别为 7599 元、14999 元起。

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