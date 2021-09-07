戴森要搞能爬楼梯的吸尘器，两项专利设计现已提交

卖了二十多年吸尘器的戴森，现在也开始搞机器人了！

别误会，不是普普通通的扫地机器人，而是可以爬楼的 —— 吸尘器。

还有这种可以看上去可以举杯子或拉抽屉的机械臂：

这就是戴森上周提交的专利文件中，透漏的两种机器人的设计细节。

可爬楼梯的吸尘器

先来看看“会爬楼梯的吸尘器”，也就是戴森所提交的第一份专利文件中的信息：

这份文件描述了一个包含三角轮（Tri-Star Wheels）和驱动臂的机器人装置。

其中三角轮与驱动系统耦合，在执行任务期间至少有两个轮子与地面发生接触。

在面对不连续的地形和障碍时，三角轮会通过差速驱动方式（Differential Drive）方式来完成一些复杂的动作。

比如垂直于支撑表面的旋转。

而驱动臂则由一个末端效应器（End Effector）和多个动力关节组成。

在三角轮控制机器人前进时，驱动臂也能协助运动，在导航期间保持机器人的整体稳定。

在实际应用中，机械臂末端常常需要与清洁系统连接。

当然，清洁系统里也少不了戴森招牌的真空技术。

通过机械臂末端效应器上的一个开孔，使得效应器一直保持在较低的压力下。

然后在机械臂末端安上一个吸尘头，就可以借助三角轮的攀登能力，一边爬楼梯一边真空吸尘。

而另一份专利机器手 （Robot Hand），则专注于更精细的“抓取”动作和控制领域。

比如抓住一个特定的杯子，或者推开一把椅子，拉直一块毛毯。

建立在电机上的科技公司

这些设计是否针对即将推出的产品，戴森的发言人目前尚未作出回应，但吃瓜群众已经热议起来。

而一些网友的第一反应是：

看上去他们的技术又进步了。

没错，在很多用户心目中，戴森不仅是一个家电品牌，更是一家非常“极客”的科技公司。

没有叶片的风扇、不用拖着电线走的吸尘器、不是细长风嘴的电吹风……

明明是日常电器，却充满了一种极客味儿的科技感。

这一切都来源于戴森的核心技术 —— 马达。

在这一领域上，戴森已经投入了超过 3.5 亿英镑，拥有超过 1000 份专利，共推出过 11 代数码马达。

而戴森迄今为止最小、最轻的 V9 马达，直径仅一枚硬币的大小，转速却能够达到每分钟 11 万转，是普通吸尘器转速的 5 倍。

顶尖的马达技术（也可以叫电机技术）就是戴森进入机器人领域的底气。

毕竟，大多数的机器人都是受电机驱动的。

并非所有网友都买账

在“戴森”这一品牌的加成下，有不少人对那些尚存于图纸之上的机器人态度乐观：

只要这款机器人真的能清洁楼梯（很多级台阶的那种），我就愿意为此花钱。

也有人玩梗：就等戴森公司开始设计戴森球了！

不过也有一些网友借此抱怨戴森“不够持久”的老毛病：

能不能让现有的吸尘器先好好工作？说不定你那机器人十分钟之后就会和吸尘器一样没电了。

当然，更多人的第一反应是先 cue 一下该领域的王者：