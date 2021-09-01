为了赶制人形机器人，特斯拉新招 8 类工程师，或透露生产地

本周特斯拉又发布了 8 个与其人形机器人 Tesla Bot 的相关的招聘岗位，其中唯一一个与机器人生产相关的岗位的工作地点位于美国得克萨斯州首府奥斯汀，这可能意味着 Tesla Bot 将会在德州生产。

两周前，马斯克在特斯拉 AI Day 的结尾以一个彩蛋的形式宣布特斯拉正在开发人形机器人，并且将在明年推出首个实体版本。

上周特斯拉就已经放出第一批与机器人相关的招聘信息，现在又公开了更多相关岗位。显然，特斯拉正在努力地让自己推出人形机器人的 Flag 成真。

01.特斯拉造机器人需要更多人才

马斯克介绍到特斯拉人形机器人 Tesla Bot 时，认为特斯拉已经具备制造人形机器人所需的大部分条件。

比如，特斯拉为自动驾驶汽车开发的计算机视觉系统同样也适用于机器人，特斯拉的电池系统和传感器套件也能够用于机器人的开发和制造。

然而特斯拉之前从未开发过人形机器人，也没有机器人技术方面的专业知识，因此特斯拉亟需招募一批机器人专家。

上周特斯拉放出四个与 Tesla Bot 相关的新岗位，分别是机械工程师-执行器集成（类人机器人）、机械工程师-致动器齿轮设计（类人机器人）、高级人形机电机器人架构师、高级仿人建模机器人架构师。

本周，特斯拉负责 Tesla Bot 的移动机器人经理 Chris Walti 又发布了 8 个新岗位，包括电气工程师、机械设计工程师、测试工程师、软件工程师等。

这些新岗位都将服务于 Tesla Bot 的开发与生产。

▲ Tesla Bot 相关职位

02.Tesla Bot 或将在美国德州生产

特斯拉并未明确说明 Tesla Bot 将在哪里生产，但是它发布的这些新岗位除了一个位于德州奥斯汀之外，其余全都位于特斯拉总部所在地加利福尼亚州帕洛阿托。

位于奥斯汀的这个岗位是“测试工程师-Tesla Bot”。特斯拉在招聘详情上这样描述这份工作：“测试工程师将开发测试流程、数据基础设施、测试设备和自动化测试脚本，以加速机器人系统的生产。”

巧的是，这是已经公开招聘的岗位中唯一一个与生产相关的，这可能意味着特斯拉将在德州奥斯汀生产 Tesla Bot。

特斯拉正在奥斯汀建造德州超级工厂，计划生产 Model Y、Cybertruck、Tesla Semi 等车型以及电池。根据马斯克之前的言论，似乎想要将这里变为特斯拉的一个重要枢纽。

▲ 正在建造中的德州超级工厂

德州超级工厂是特斯拉在全球最大的一个生产基地。特斯拉首先购买了 2100 英亩（约 8.5 平方公里）的土地用于建造新厂，之后又在原工厂附近购买了一块 381 英亩（约 1.54 平方公里）的土地，这给特斯拉不同的项目留足了空间。

因此，德州超级工厂或许是 Tesla Bot 的最佳生产地点。

03.结语：Tesla Bot 明年能否顺利推出？

马斯克在毫无预兆的情况下突然宣布特斯拉要造人形机器人，以帮助人们完成危险的或无聊的工作，并且立下 Flag 称明年就要推出首款人形机器人。这引起了不少人的怀疑，认为这是马斯克吹出的一个难以实现的牛。

从特斯拉连续放出的新岗位来看，马斯克正在努力让自己立下的 Flag 成真，但能否在明年顺利推出，我们现在还无法下定结论。

不过马斯克吹过的牛如自动驾驶、星链计划、登陆火星、脑机接口等都在有条不紊地推进，因此人形机器人对于马斯克来说或许只是时间问题。