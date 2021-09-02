和草坪修剪工抢饭碗，赛格威推出智能割草机器人：起售价近万

9 月 2 日下午，Segway 赛格威品牌于北京发布了全新家用割草机器人 Segway Navimow，该产品将于 2022 年 3 月面对全球市场公开发售。连割草的工作都有机器人来抢活了。

发布会现场，赛格威首先公布了一组数据：62% 的欧美家庭被草坪环绕，美国的人工种植草坪面积为 163812 平方公里，而打扫草坪是欧美人耗时最长的家务劳作。老式的割草机存在运行噪音大、割草效率低、必须由人操作等诸多痛点。过往的割草机器人需要预埋边界线，为机器人设置运动范围，同时它的运行过程不够智能，割草效率低。

Segway Navimow 针对传统割草机的两大痛点：费时费力的边界部署和低效率随机割草。创新性的采用了插分式 GPS，能实现厘米级的精确定位。还可以使用手机遥控机器人划定草坪边缘范围，同时支持多区域设定边界，用以划定花圃等区域。解决了传统的割草机器人部署昂贵、费时费力的问题。

精确定位和多种传感器，也让 Segway Navimow 可以实现类似智能扫地机器人一样的智能线路规划，避免了传统割草机机器人横冲直撞的低效率割草。偏心靠右的刀筒，用来修剪花园边界的杂草，保证花园边缘范围的草也能高度一致。

此外 Segway Navimow 还支持一系列 IOT 功能，包括远程更新系统固件、实时定位追踪、在线上报和排除故障，也支持类似远程调节刀盘高度等控制功能。

Segway Navimow 共推出四个型号，分别为 H500E\H800E\H1500E\H3000E，分别对应 500-3000 平米的草坪，售价分别为 1199、1499、1999、2499 欧元（折合 9175、11470、15297、19123 元人民币），并将于 2022 年 3 月全球上市。