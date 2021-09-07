基准测试显示：苹果 A15 芯片峰值性能比 A14 高 13.7%

9 月 6 日消息，据外媒报道，苹果预计将很快发布最新款手机 iPhone 13，其升级后的 SoC 或被称为 A15。最近对 A15 芯片进行最新基准测试显示，其性能比 A14 提高了 13.7%，继续维持着苹果在移动性能方面的领先地位。

据报道，曼哈顿 3.1 图形处理器基准测试显示，苹果 A15 芯片在第一轮测试中达到了 198FPS（每秒传输帧数）。然而，第二轮的表现却不那么令人印象深刻，分数在 140FPS 到 150FPS 之间。

曼哈顿 3.1 基准测试是 GFXBench 应用程序的一部分，该应用可测试图形性能，重点是计算三维几何图形、高级照明、阴影和模糊，同时测量延迟渲染速度。

测试结果显示，A15 的表现比 A14 高出约 14%。苹果经常公布 20% 或更大幅度的改进，这表明 A15 的性能提升可能比前几年稍缓。分数显示，A15 在一段时间后会启动过热降频保护功能，但即使考虑到速度下降，其表现也比竞争对手强得多。

在曼哈顿 3.1 测试中，iPhone 12 的峰值性能为平均每秒传输 170.7 帧。据名为 FrontTron 的泄密者发帖称，降速不是太大问题，因为 A15 的峰值性能“远远超过”A14。

苹果移动处理器经常处于或接近基准测试的顶端，击败了高通、三星以及联发科等竞争对手的大多数芯片。不过多年来，这种差距始终在缩小，得分最高的 SoC 往往只能保持优势几个月时间。例如，高通骁龙 888 的性能接近几个月前发布的苹果 A14，三星 Exynos 2100 和联发科的 Dimensity 1200 并驾齐驱。

苹果预计将在 9 月份发布会上推出搭载 A15 处理器的 iPhone 13，并于 9 月 24 日发货。预计 iPhone 13 将包括四款机型，就像 iPhone12 一样，尺寸可能会保持不变。最大的改进预计将是摄像头升级，iPhone12 Pro Max 上采用的先进技术可能会出现在体型更小、成本更低的机型上。

如果所有新机型都升级到更大的图像传感器和更先进的传感器移位稳定，照片和视频质量都将显著提高。更大的图像像素大大增强了夜间模式表现，iPhone 12 Pro Max 的新稳定器使视频稳定效果更好。此外，由于光圈更宽，预计超宽摄像头也会更好。

A14 芯片包括中央处理器、图形处理器和神经处理器以及其他集成组件，其性能比前代提高了 30% 到 40%。这意味着，即使 A15 只在此基础上进行微小改进，也可能会取得令人满意的成果。事实上，这是意料之中的事，因为这款芯片使用台积电 5 纳米工艺制造，在很多方面优化了性能。

苹果智能手机芯片领域的下一个重大变化将发生在 2022 年，届时该公司将推出使用 4 纳米或 3 纳米工艺制造的 A16 芯片。目前，iPhone 13 的重点可能不是 A15 芯片，而是显示增强功能和先进的摄像头硬件，以改善照片和视频。