为应对通信延迟，宇航员尝试使用 AR 技术维修国际空间站设施

通常情况下，国际空间站机组人员和地面之间的通信延迟几乎不会被察觉。但随着 NASA 准备探索月球甚至遥远的火星时，来自地球的通信延迟将持续更长时间。为了应对这个问题，宇航员正尝试利用增强现实（AR）技术，帮助维修国际空间站上的设施。

图：日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 宇航员野口聪一对 T2 Treadmill 跑步机进行例行维护，通过增强现实眼镜接收程序

在名为 T2AR 的项目中，宇航员们正尝试在没有地面团队协助的情况下检查和维护国际空间站，包括对维持机组人员健康和实现研究目标至关重要的科学和锻炼设备。最近，日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 的宇航员野口聪一（Soichi Noguchi) 利用 AR 技术对空间站上的锻炼设备 T2 Treadmill 跑步机进行了维护。

检查程序通常以 PDF 文档的形式提供，可在计算机或平板电脑上访问，但在狭小的空间内操作工具、手电筒或检查设备时，可能很难查看这些文档。在最新尝试中，野口聪一使用微软 AR 眼镜 HoloLens，并配备 NASA 开发的新型程序跟踪软件，按照相关提示完成了相关工作。

T2AR 是 HoloLens 首次与定制的 AR 软件结合使用，使宇航员能够在没有辅助的情况下对主要的机组人员支持硬件进行维护和检查。这次演示使用 3D 方向线索将宇航员的视线引导到适当的工作地点，并显示了程序说明。该设备遵循宇航员的口头指令导航程序，并根据正在执行的程序步骤在硬件上显示 AR 提示和程序文本。该系统还提供了补充信息，如教学视频和系统覆盖，以帮助执行该程序。

国际空间站副科学家布莱恩・丹斯伯里 (Bryan Dansberry）说：“AR 工具有望让我们预先提供指导和专业知识。空间站是测试 AR 系统和改进这些工具的完美平台，这样当未来的宇航员需要它们时，就可以提前准备好。在地球上，这些测试也有助于测试软件和 AR 技术，可以为世界各地的偏远地区提供专业知识和支持。”

虽然这次演示目前仅限于跑步机，但 T2AR 的设计可满足未来各种空间站修复需求，从而提高机组人员的效率和活动执行的准确性。除了在空间站上使用外，这项技术还可以帮助宇航员在未来通信延迟更大的情况下前往月球和火星，因为他们可以在不等待地球进一步指示的情况下执行任务。