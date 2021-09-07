魔性小游戏《人生重开模拟器》宣布将推出手游版本：本月发布，现已上架

IT之家 9 月 7 日消息 近日爆火的网页游戏《人生重开模拟器》宣布将推出手游版，目前 TapTap 页面已上线。

IT之家了解到，该手游由羽仁游戏负责发行，，游戏中会加入小广告，预计 9 月发布。

据悉，这一款游戏虽然是文字游戏，但由于其魔幻搞怪的玩法深受网友喜爱，因此在近日突然走红，仅原版就在这三天内暴涨了两亿访问量。目前在各大平台都能看到有一众玩家在讨论这款游戏，尤其是其中大量而离谱的趣味元素。

如果你认为现在的生活是失败的，你该怎么办? 新的在线生活重开让你有了多种选择，一开始就有了一个金饭碗，一路高飞，这样你就可以直接在罗马出生。系统会充分发挥你最强大的属性，如果你不想在这种垃圾生活中停留一秒钟，那么就尝试各种选择，日新月异的生活让人惊喜，丰富的玩法发展会给你带来新的生活，勇于尝试，直到过上自己喜欢的生活。无论如何，生活将无限地重新开始。

开发者的话

策划神户小德：

《人生重开模拟器》网页版是由我和程序神户小鸟两人完成的 一个几乎算不上游戏的小游戏，意外获得了许多人的喜欢。现在我们将手游版交给 <羽仁游戏> 发行，目前是【唯一授权正版】的方式，他们有成熟的团队，肯定能做得比我们两人更好~ 至少应该不会 BUG 百出了 (他们说会在游戏中加小广告，如果愿意支持作者的话就看看广告当作打赏我们吧 23333)

羽仁游戏：

非常感谢各位伙伴对《人生重开模拟器》支持和喜爱，人生重开模拟器从一个小小的想法成长成了现在的样子，相信后期也会越来越精彩，欢迎各位多多吐槽和反馈，我们会悉心采纳各位的建议，希望希望能给大家不一样体验