联发科启动大规模招聘，硕士年薪最高 200 万新台币

IT之家 9 月 7 日消息 联发科看好未来营运前景及因应业务需求，今日宣布启动大规模人才招聘，年底前预计招聘超两千名人才加入团队，人数可望创新高，并提供硕士毕业生最高年薪 200 万元新台币（约 46.6 万元人民币）、博士 250 万元新台币（约 58.25 万元人民币）的优渥待遇。联发科今年营运表现获得亮眼好成绩，明年营收持续看增，超越行业水准，因此扩大下半年的招聘规模，校园招聘名额较以往大幅成长三倍，象征看好未来业务的展望与信心。

联发科表示，今年以「快、狠、准」三箭齐发的策略，强力招聘准社会新鲜人及转职人才，不等毕业时节，九月开学就提前发出召集令，延揽明年应届毕业生，通过预聘制度，实现毕业即就业。此外，联发科下重金，祭出硕士毕年薪最高看 200 万元、博士毕上看 250 万的优渥薪酬争取人才；同时，为精准求才，联发科技内部鼓励员工举荐优秀人才，推出价值超过 5 万元新台币（约 11650 元人民币）的顶级人体工学办公室神椅、Gogoro 电动车等奖励。

IT之家了解到，今年联发科招募重点职位包含软件开发、数位 IC 设计、类比 IC 设计、射频 IC 设计、通讯算法开发、多媒体算法开发、系统应用等类别；涵盖手机、平板、数码电视、无线网路、智慧物联网等主要产品线。