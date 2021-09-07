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缺货：曝英伟达 RTX3060/3060Ti/3070 本月全国供货量降幅达 20%

2021/9/7 16:48:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 7 日消息 屋漏偏逢连夜雨，在加密货币重回历史高位之际，显卡由于某些原因又开始闹缺货了。

据博板堂援引 NV 内部消息，英伟达最新的 RTX3060Ti、RTX3060、RTX3070 系列是 RTX30 系列供货最多的型号，现在 NV 有除其他 RTX30 高端 GPU 外，这三个主力型号的生产也同样有所减少，供应量降低大约 20%，不过同比降低后这 3 个型号依然将会是 9 月供货相对较多的型号。

IT之家曾报道，此前就有消息称英伟达本月 RTX3060 系列的 GPU 货源供应存在一些问题，显卡供应量将减少许多，至少得一直缺货到 9 月下旬才能有机会实现小幅改善。

IT之家了解到，英伟达 RTX 30 系列和 AMD RX6000 系列显卡公版售价如下：

  • RTX3060：2499 元

  • RTX3060TI：2999 元

  • RTX3070：3899 元

  • RTX3070TI：4499 元

  • RTX3080：5499 元

  • RTX3080TI：8999 元

  • RTX3090：11999 元

  • RX 6600 XT：2999 元

  • RX6700XT ：3699 元

  • RX6800：4599 元

  • RX6800XT：5099 元

  • RX6900XT：7999 元

曝英伟达 RTX3060Ti\3060 系列供应出现问题，近期货源至少缩减 50% 以上

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关键词：英伟达显卡

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