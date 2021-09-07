谷歌调整股权分配政策，有利于从苹果和 Facebook 吸引人才

北京时间 9 月 7 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，谷歌近期调整了薪酬政策，允许员工更快地兑现更多股权奖励。在当前日益激烈的人才争夺战中，此举有助于谷歌从苹果和 Facebook 等竞争对手那里吸引更多人才。

之前，谷歌员工所获得的限制性股票单位（RSU），会在四年内平均分配（vest）。但近期，谷歌已经转向了一种新的模式：前两年每年分配 33%，第三年分配 22%，第四年分配 12%。

知情人士称，谷歌的这一新系统已于今年 5 月开始实施。对此，谷歌发言人在一封电子邮件中给予了确认，并表示新政策适用于全球员工。

这意味着，谷歌为员工提供了更具吸引力的薪酬方案，有可能从苹果和 Facebook 等公司吸引更多人才。随着时间的推移，它还可以调节现金流，因为员工有时会在一段时间内获得谷歌的额外股票奖励。

谷歌从 2019 年开始试行不同的股权分配时间表，包括一款“更前置”的模式，即第一年分配 36%。而四年的分配周期，一直是大型科技公司的常态，这些公司员工的大部分财富都是通过股权产生的。

有数据显示，Facebook、苹果和微软继续采取更传统的分配方式，每年稳定在 25%。而一些公司，如 Strike，第一年即可全部分配给员工。亚马逊则相反，采取的是“后置”时间表，第三年和第四年的分配比例比较高。

近年来，包括谷歌在内的许多大型科技公司，都取消了“一年悬崖”（one-year cliff）限制，即员工工作满一年才能分配股权。取而代之的是，当年即可分配。