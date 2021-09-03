反垄断审查愈演愈烈，苹果是时候开发搜索引擎挑战谷歌了

北京时间 9 月 3 日晚间消息，国外媒体今日发表文章称，苹果公司是时候摆脱“轻松赚钱”的瘾了，去追求更大的目标：开发自己的搜索引擎，挑战谷歌。

多年来，苹果一直从一笔利润丰厚的交易中获利。在这笔交易中，谷歌向苹果支付数十亿美元，使其成为 iOS 设备上的默认搜索引擎选项。

但如今，在反垄断审查愈演愈烈大环境下，这一安排已不太可能继续存在。这就是为什么苹果应该先发制人，推出自己的搜索引擎。此举不但有助于安抚监管机构，对其主营业务也大有裨益。

苹果与谷歌之间的搜索引擎交易，规模大得惊人。上周，研究公司伯恩斯坦（Bernstein）更新了对该协议的最新预测，结果令人惊讶。伯恩斯坦预计，苹果今年将从谷歌获得 150 亿美元的费用（将其设为默认搜索引擎），而明年将增加到 200 亿美元。

事实上，分销支付（distribution payments，涉及将谷歌设为默认搜索引擎）是去年 10 月美国司法部对谷歌提起的反垄断诉讼的核心内容，这是有充分理由的。它使得规模较小的初创公司几乎不可能在谷歌垄断的市场中站稳脚跟。调研公司 StatCounter 数据显示，谷歌占据了全球搜索引擎行业 92% 的份额。随着苹果-谷歌交易规模的继续扩大，这种明目张胆的反竞争做法，很难在法庭上站得住脚。

其实，两家公司合作关系的结束，最终可能会是一件好事。搜索是为数不多的几个大型技术市场之一，可以为苹果这样价值数万亿美元的公司带来转机。

伯恩斯坦表示，谷歌从 iOS 客户那里获得了超过 500 亿美元的收入。对于苹果来说，为什么不“干掉”中间人，分得更大的一块蛋糕呢？苹果拥有超过 10 亿的活跃 iPhone 用户和稳健的资产负债表，可能是唯一一家拥有足够规模和资源成为谷歌竞争对手的公司。

当然，除了谷歌，还有其他几款搜索引擎。例如，亚马逊公司在产品搜索结果货币化方面取得了进展，但其努力仍主要集中在在线购物广告上。在过去的十年里，泛搜索（general search ）行业并没有看到太多的竞争或创新。

此外，还有另一个积极因素：苹果将更好地体现其支持隐私的立场。苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）一再抨击数字广告商缺乏透明度，包括追踪用户活动和获取个人用户海量数据，同时自诩苹果将隐私放在首位。

但当苹果从谷歌那里收取费用时，这就是虚伪的表现，因为谷歌以一些库克批评的相同的事情而闻名。通过开发一个拥有更好隐私保护的搜索引擎，苹果才能真正践行其隐私承诺。

最重要的是，在搜索能力上大举投资可以让苹果的主打产品更具吸引力。与其电动汽车项目不同，开发搜索引擎所需的工程，类似于苹果已经在做的移动软件和云服务工作。因为它们是毗邻业务，苹果所获得的任何专业知识，都可以用来增强其他方面的技术能力，从人工智能到语音识别，从而使 iPhone 或 iPad 获得更好的用户体验。

当然，要击败谷歌并非易事。但是，开发自己的搜索引擎至少有两方面的裨益，可能增加数百亿美元的营收，也可以提升核心产品的粘性，苹果绝对值得一试。