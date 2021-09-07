6 元畅玩 3 小时... 游戏租号市场猖獗，电商平台和游戏公司都要担责

核心提示：

1.凤凰网科技询问未成年是否能租号，卖家果断回应说没问题。凤凰网科技用租来的账号登陆王者荣耀，系统并未验证玩家账号是否为真实注册人，轻松绕过防沉迷系统，6 元钱玩了三小时。

2.其中“租号玩”在账号付费服务市场占有率高达 75%，是刀锋互娱旗下帐号租赁平台，投资方为五月资本、梅花创投。

3.凤凰网科技搜索电商平台发现，租号的销售信息有数千条，最高一条销量超过 30 万，以每单成交价 1 元算，销售额达到 30 万元以上，其中九成是利润。

4.以王者荣耀为例，暑期新增用户占到全部用户的 10% 上下，新增用户中有很大一部分都是学生群体，其中不乏中小学生等未成年人。

5.人脸识别技术并非需要耗费多大成本，腾讯、网易等游戏企业不愿失去更多用户，对防沉迷系统的升级并不积极。

“出租！没防沉迷，王者老号 V8。”9 月 6 日晚，一个 400 多人的游戏租号群里，不断有卖家发布出租出售游戏账号的信息。而账号的来源，有商家指向了“租号玩”等专业租号平台。

微信群里租售的账号，有相当一部分被未成年人租下来用以规避“防沉迷”系统。

正在读初二的李林告诉凤凰网科技，自己通过在社交平台简单搜索很轻松就加入了租号群，两块钱就能租个号玩一小时王者荣耀，玩一晚上也就十块钱。

（图：400 人租号群出售信息）

一周前，史上最严未成年人防沉迷措施落地，未成年人玩游戏的时间被限制在“每周最多三小时”。随后，国内网络游戏运营商纷纷响应并推出防沉迷系统。

但在一些电商平台和社交软件上，账号租赁却发展成了规避“防沉迷”的灰色产业链，甚至有黑心商家以此为卖点来牟利。

如何堵住这个漏洞？多位网络安全专家呼吁，通过人脸识别来进行验证，有助于提高防沉迷系统的可靠性。

有熟悉互联网领域的律师认为，交易平台也应该尽到管理责任，禁止此类信息的发布，一旦发现，对于卖家进行处罚。

6 元租号畅玩 3 小时，卖家称账号自来租号玩等平台

“全英雄满铭文，2 元一小时，租 4 送 1；走平台，有保障。”根据李林提供的线索，凤凰网科技加入十多个租号群。

刚进群，就有一位名叫“A 租王者号”的卖家发私信介绍租号信息。这位卖家说，他的账号来源于“租号玩”，有平台背书保障，付款扫码就能租游戏账号玩王者。

公开资料显示，“租号玩”是游戏服务商刀锋互娱旗下租赁平台。刀锋互娱成立于 2016 年，目前已获两轮融资，投资方为五月资本、梅花创投。

根据 TalkingData 数据，目前刀锋互娱在账号付费服务的市场占有率高达 75%，付费用户占比超过 70%。

凤凰网科技询问未成年是否能租号时，该卖家果断回应说没问题。他还表示，除了王者荣耀，还有吃鸡、飞车等游戏账号也能租，甚至还可以长期租用。

对于账号来源，另外一位商家也表示，他们有专门的批号平台，也有自己收购和注册的号。“都是正规来源，我们店开了很多年了”。对于批号的上游产业链，这名商家并未过多描述。

而在此之前，租号玩、交易猫、5173、火山租号等租号平台均表示，已上线防沉迷系统，平台注册登陆均需实名认证，未成年不能登陆。凤凰网实测也发现，使用未成年人身份信息确实无法注册和租号。

但据租号卖家描述，现在未成年人自己没办法从平台租号，想玩游戏只能从商家手里租赁或购买成人账号。

凤凰网科技用从卖家那里租来的账号登陆王者荣耀，系统并未验证玩家账号是否为真实注册人，租用他人账号轻松绕过防沉迷系统，6 块钱三小时畅玩无阻。

（图：凤凰网科技与卖家对话）

在多个租号群，不少卖家以“没有防沉迷”作为卖点来出售账号。卖家罗超向凤凰网科技表示，目前比较热销的是王者荣耀和吃鸡，为了便于出售这些账号都会标上“无防沉迷”，购买的玩家很多都是未成年人。

（图：卖家出售游戏账号信息）

罗超介绍到，在未成年人网游防沉迷政策落地前，前来购买或租赁账号的多数是想找个好皮肤、好装备来提升游戏体验，或者提升段位。

“最近群里多了上百号学生，多数租号的学生是想延长游戏时间，对账号级别没有要求，2 元/小时起租的居多。也少数学生想找装备多、皮肤好的游戏账号。”罗超说。

“一个王者 v8 账号 5 元/时，整月租大概 200-300 元，V9、V10 账号暑假高峰可以租到 700-800 元。”罗超称，不同游戏的账号价格不一样，卖家普遍以小时计费，每小时收 20-30 元不等，账号的段位越高、皮肤越多收费越高。他还表示。租号均为自己注册，有正规租号平台背书。

凤凰网科技注意到，在群里罗超与另外几位卖家也在高价回收游戏账号，不过，他并未透露过多的信息。

暴利生意：有卖家单店租号收入数十万元

除了租号平台、聊天群里的账号交易之外，凤凰网科技搜索电商平台发现，租号、代练的销售信息有数千条。租号的订单销售量最高一条超过 30 万，以每单成交价 1 元算，单品的销售额达到 30 万元以上。

不少商家在商品描述中均有这样一段描述：根据文化部规定，购买此类网游商品，必须年满 18 岁。但凤凰网科技购买发现，商家并未核对买家的年龄等信息。

“我们都是实名认证过的成人账号，一般不会出什么问题，除非是你打游戏和别人怼，被举报了，其他没有风险。”凤凰网科技就年龄核对等问题咨询该商家，对方如此答复。

该商家同时建议，最好用安卓系统，因为苹果手机登陆时需要进一步识别。

值得注意的是，防沉迷要求严格落实下，未成年人游戏时间被严格限制，转而向租号平台和卖家寻求“帮助”。

上述商家说：“本以为过了寒暑假就是淡季，没想到今年开学了反而爆单了，多的时候一天三四百单，少则几十单。”其还表示，自己店铺有提示，未成年不能租赁。

根据该商家的页面信息，以 8 元/小时王者荣耀账号每日 100 单的销量计算，仅一个暑假这一账号就能收入 24000 元左右。而这还只是该店铺上百个商品中的一个，其还有其他游戏账号出租、出售等业务。以当前的销量计算，该商家的租号收入在数十万元。

（图：电商平台商家租号销售页面）

“这就是轻资产，一块钱的收入，九成是利润，只有一成是批号的成本。”曾在一家游戏租号平台工作的的徐明告诉凤凰网科技，这类账号可以反复租借，段位高的一天一个号就能收入上千，要是开设店铺更不可想象。

不过，徐明还表示，比起这些私人卖家，租赁平台的账号由于不能同号，且收费便宜，还需要维护系统，收益反而没有那么高。

谁在抵触防沉迷系统？

尽管政府严格落实“防沉迷”举措，但总有一些未成年游戏玩家和灰产商家想方设法规避，导致租号市场猖獗。

网游龙头腾讯 9 月 6 日对此声明，账号租卖严重破坏游戏实名制和未成年人保护机制，腾讯已向超过 20 家账号交易平台和多个电商平台起诉或发函，要求停止相关服务。

如何堵住游戏防沉迷的漏洞？多位网络安全专家呼吁，一方面，加大对违规租售游戏账号给未成年人的行为进行打击；另一方面，可以增加人脸识别等验证手段，提高防沉迷系统的可靠性。

“现在来看，未成年人使用成年人账号有两种情况，家长账号和租/买账号，前者毫无疑问责任在于家长，后者的责任主要是提供租/买账号服务的平台。除企业升级系统外，家长也有责任关心小孩在干什么，有责任发现未成年人在使用什么账号玩游戏。”易观互娱行业中心资深分析师廖旭华表示。

知名 IT 与知识产权律师赵占领表示，游戏限令实施的关键在于，游戏企业严格落实实名制，采取技术等手段防止假冒或借用成年人的身份证件注册；在用户实名注册之后，采取技术手段防止账号的使用人与注册人不一致，比如可在用户每次登录账号时再进行人脸识别验证，确保使用人与注册人一致。

对于租号买号行为，赵占领认为，网络游戏企业及监管部门都应加大打击力度，而交易平台也应该尽到管理责任，禁止此类信息的发布，一旦发现，对于卖家进行处罚。

添加人脸识别真的堵住这个漏洞吗？廖旭华表示，目前已经有人脸识别，但只是针对未成年人账号和疑似未成年人使用的账号，对全部账号进行人脸识别是不现实的。

“虽然在技术上这不是什么难题，不过，却有违个人信息保护法的“最小范围”原则，会造成巨大的社会资源浪费和信息安全风险，社会不应该付出这么大的成本和承担这么大的风险去为个别家长的失职而买单。”廖旭华说。

有网络专家指出，《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的下发旨在减少未成年人玩网络游戏的时间。而有观点认为，这些政策对于游戏营收影响并不大。

腾讯在 2021 年中报中曾披露，16 岁以下未成年人在游戏收入中仅占比为 2.6%，其中 12 岁以下未成年人占比仅为 0.3%。

但根据极光大数据显示，2019 年-2020 年暑假期间（7 月和 8 月）2 款热门手游王者荣耀、和平精英的日活用户与平常相比均出现了大幅增长。

以王者荣耀为例，其 2020 年 8 月的活跃用户数 1 亿左右，而在 9 月这一数值降低到了 9000 万以下。初略计算，暑期新增用户占到全部用户的 10% 上下。

增加的这些用户中有很大一部分都是学生群体，其中不乏中小学生等未成年人。

一位不愿意透露姓名的游戏行业专家向凤凰网科技表示，结合相关数据来看，寒暑假热门手游日活量飙升，从侧面说明未成年人占游戏用户比例可能并不如企业所言的那么低，而人脸识别技术也并非需要耗费多大成本，或许腾讯、网易等游戏企业不愿失去更多用户，对防沉迷系统的升级并未给予更多关注。