《战地》手游上线谷歌商店，将于年内开测

IT之家 9 月 7 日消息 近日有网友发现，EA DICE 与 Industrial Toys 合作开发的《战地》手游（Battlefield Mobile）已经在 Google Play 中上线，发行商依然是艺电。此外，taptap 也上线了这款游戏的页面。

IT之家了解到，EA 方面也对于这款游戏进行了一些介绍。

多元载具 所有战地系列的游戏作品都有多元化的载具，可以分为陆海空三类。游戏地图上，载具的数量足够一半以上的玩家使用。 陆地载具主要有轻型突击车和重装甲坦克，部分游戏还会有吉普车、装甲运兵车、防空车、单人四轮车等。不同势力的同种载具在性能设定上大体接近。 空中载具主要分直升机和固定翼飞机，飞机是游戏中最难操作的载具，但它的刺激性却让很多玩家心驰神往。一般不同型号飞机的性能参数有较明显的差距，有些偏重灵活，有些攻击威力强。多数战地系列游戏都为士兵配备了降落伞。 早期的《战地 1942》有丰富的海上载具，包括登陆艇、潜艇、战列舰、驱逐舰等。然而海上载具之间的对战会拖慢游戏的节奏，因而《战地 1942》后的战地系列游戏都大幅削减了海上载具的规模，《战地 2》、《战地：叛逆连队》只留下登陆艇一种水上载具，而《战地 2142》则没有任何水上载具。多数载具都允许搭载 2 名以上的乘员，有些载具的乘员还可以控制特殊武器。理论上每张地图中载具的数量都足够一半以上的玩家使用。载具被击毁后会在据点处重生，因而载具之战可以从游戏开始持续到结束。《战地：叛逆连队 2》中加入了载具自定制系统，允许玩家为载具选择不同的挂件。 宏大规模 为了容纳各式载具，战地系列的地图一般可达数十公顷，场景多设定在有小镇和军事基地的开阔地上。在一些第三方模组中，地图面积甚至可达数平方千米。部分战地游戏还提供了缩减版地图，适合低人数玩家进行小规模对战。游戏地图没有障碍物划分边界，但是在地图表示上会表示出玩家可活动的范围，超出活动范围的玩家不在一定时间内返回则会被削减生命值至死。 《战地 1942》、《战地 2》，《战地 3》，《战地 5》等作品均支持最多 64 人同时在线对战。2000 年代末，《战地：叛逆连队》、《战地 1943》、《战地：英雄》等作品受技术的限制，只支持最多 24 人甚至更少玩家的对战，但相应地，战斗的节奏被加快，从而提高了游戏的爽快度。2011 年，EA DICE 向外界披露了《战地 2》的正式续作《战地 3》，强调了拥有宏大的规模是战地系列的一个要素。

据悉，《战地》手游是一款 F2P 类型的手游，但也借鉴了 PC 和主机游戏的一些内容。玩家可以选择突击、支援、医疗、侦察职业，和小队成员一起并肩作战，驾驶坦克和 ATV 等载具，通过破坏环境来改变战场。

据悉，该作将于今年秋季在印度尼西亚、菲律宾开始首轮限量测试，支持 7.0 及更高版本安卓设备运行，相应地区的注册用户有机会收到测试资格。至于正式上线时间，只能是“确保在 2022 年”。

本次测试具体时间未公布，有外媒预测是 9 月 11 日 2:00~9 月 14 日 2:00 进行第一轮测试，9 月 17 日 2:00~9 月 21 日 2:00 进行第二轮测试。值得一提的是，首轮测试中，玩家将只能在《战地 3》地图大型市集（Grand Bazaar）上进行游戏。

此外，本作还将会提供内购，包括装饰性道具、通行证、手游独有解锁物品等，还会包含大巴扎地图（确实有张图片像是简化版的大巴扎）和经典的征服模式，并努力带来和端游一样的核心体验。

外媒 VG247 指出，《战地》手游外在上与《战地 3》有相似之处。手游版本将呈现《战地》系列传统的联合兵种作战，以及具有标志性的破坏和爆炸场景。

在游戏里，玩家可以选择突击、支援、医疗、侦察 4 种职业，并和小队成员一起并肩作战，驾驶坦克和 ATV 等载具，通过破坏环境来改变战场。也别忘记升级个性化武器和小工具，来带领团队走向胜利。