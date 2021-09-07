“端到端加密”被戳破，扎克伯格撒谎了：有 1000 多人在审查数百万条 WhatsApp 内容

北京时间 9 月 7 日晚间消息，据报道，Facebook 旗下消息应用 WhatsApp 经常吹嘘自己使用“端到端”加密技术来确保用户通信隐私，但一份最新的报告显示，Facebook 确实会对 WhatsApp 消息进行一些监控，而该公司 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）并未将该真相告知给美国参议院。

2016 年，WhatsApp 宣布将对其平台上的所有通信使用“端到端”加密，涵盖从消息到文件传输的所有内容。这意味着，WhatsApp 传输的信息只能由发送方和接收方打开，而 Facebook 本身无法打开。

使用“端到端”加密的目的是为用户提供一定程度的隐私和安全，但对于 WhatsApp 来说似乎并非如此。最新一份报告称，WhatsApp 在奥斯汀、都柏林和新加坡雇佣了 1000 多名合同工，专门负责审查“数百万条用户内容”。这些员工“使用特殊的 Facebook 软件”来查看 WhatsApp 用户标记的、经过人工智能系统筛选的消息和内容。

但 2018 年，Facebook CEO 扎克伯格在向美国参议院作证时表示：“我们在 WhatsApp 中没有查看任何内容。”

这份报告还称，事实上，2020 年向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份投诉，也指出了这一问题（Facebook 审查 WhatsApp 内容）。该诉讼称，WhatsApp 使用外部承包商、人工智能和账户信息来监控用户消息、图像和视频，WhatsApp 关于保护用户隐私的说法是虚假的。

WhatsApp 的一位发言人对此表示：“我们还没有看到这起投诉。”到目前为止，SEC 也没有对这一投诉采取公开行动。

WhatsApp 还称，这款应用的构建方式限制数据的收集，同时提供各种工具来防止垃圾邮件、调查威胁和禁止一些滥用行为。此外，WhatsApp 还强调了信任和安全团队、安全专家的工作，以及推出了新的隐私功能。

其实，这并不是 WhatsApp 首次遭遇类似的指控。早在 2017 年就有人声称发现了一个“后门”，允许 Facebook 查看加密消息的内容。当时，WhatsApp 否认有“后门”在使用。

今年早些时候，隐私政策的变化给 WhatsApp 带来了另一个令人头疼的问题，WhatsApp 更新了商业聊天日志（business chat log），以便将它们存储在 Facebook 服务器上。用户对这一变化持谨慎态度，坚称这是 Facebook 对个人数据的抢夺。