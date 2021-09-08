美国开通苹果 Apple Pay 的用户只有 6.1% 真正使用

北京时间 9 月 8 日早间消息，根据 PYMNTS 的调查，在美国拥有 Apple Pay 账户的 iPhone 群体中，只有 6% 在店铺购物时真正使用。

2014 年 9 月苹果推出 Apple Pay，2015 年时 PYMNTS 发现激活 Apple Pay 的用户只有 5.1% 使用。在随后的 6 年里使用率仅增加一个百分点。2015 年时美国零售店使用 Apple Pay 完成的交易金额估计约为 50 亿美元，现在增加到 90 亿美元。

自 2015 年以来，由于更多店铺的非接触终端接受 Apple Pay，这才使得 Apple Pay 交易额有了增长。更多的人购买新 iPhone，这也是交易额增长的另一个原因。尽管如此，用 Apple Pay 替换塑料卡的用户还是少得可怜。

2014 年苹果推出 Apple Pay 时形势并不好。到了店铺，如果消费者想使用 Apple Pay，店铺必须支持非接触支付。但 2015 年支持的商铺只有 15%，到了 2021 年增加到 70%。

苹果拼尽全力吸引消费者使用 Apple Pay，但随着更多商户支持非接触支付，银行也发行更多非接触信用卡和借记卡，给苹果增长带来压力。

未来 Apple Pay 想在美国获得增长空间，恐怕只有两条路可以走：一是从 Android 手中抢夺市场，但 iPhone 现在已经拿下美国智能手机市场的 52%，2019 年只有 47%，想进一步夺取很难；二是吸引更多 iPhone 用户在店铺内使用 Apple Pay，这条路也很艰难。