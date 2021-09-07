小 i 机器人向上海高院提起要求苹果公司停售 iPhone 的禁令

IT之家 9 月 7 日消息 今日，小 i 机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）表示，已于 9 月 3 日向上海市高级人民法院提出行为保全申请（禁令），要求苹果公司立即停止涉及 Siri 的专利侵权，停止生产、销售、许诺销售、进口、使用，侵犯 ZL200410053749.9 发明专利的 iPhone 产品。

IT之家了解到，小 i 机器人方面称，小 i 机器人是中国发明专利 ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人，该专利于 2004 年申请，2009 年获得授权。小 i 机器人的专利申请比苹果公司 Siri 领先 7 年，2011 年，苹果公司在其发布的 iphone4S 手机上首次推出 Siri，其后又在全线产品中陆续搭载，Siri 成为苹果产品人工智能交互的主要入口。经二次司法鉴定，Siri 落入小 i 机器人专利权利要求的保护范围。

去年 8 月，小 i 机器人向上海市高级人民法院提起诉讼，正式要求苹果公司停止专利侵权，并赔偿人民币 100 亿元。上海市高级人民法院已于昨日接受小 i 提出的禁令申请，案件持续审理中。

2020 年 6 月 28 日，最高人民法院下达（2017）最高法行再 34 号行政判决书，终审判决苹果电脑贸易（上海）有限公司败诉，确认小 i 机器人 ZL200410053749.9 专利权的有效性。