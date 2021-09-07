光刻机龙头 ASML 登顶“全球最受尊敬企业”榜，苹果排第二

IT之家 9 月 7 日消息 2021 年未来品牌指数（Future Brand Index 2021）显示，光刻机龙头、荷兰半导体设备公司 ASML 控股公司成为 2021 年最受尊敬的品牌。全球新冠疫情使得台积电等半导体公司取得了巨大的发展，能源和医疗保健公司的品牌力量也明显增加。另一方面，三星、耐克和 Netflix 的排名直线下降。

根据 2021 年未来品牌指数，ASML 控股在最受尊敬的品牌中排名第一，苹果公司排名第二，南非科技投资公司 Prosus 排名第三，美国诊断公司 Danaher 排名第四，美国能源公司 Next Era Energy 排名第五。

未来品牌指数根据 3000 名专家对普华永道 (PwC) 选出的全球 100 家最大公司的重新评估结果进行了排名，这 3000 名专家在重新评估时重点关注他们的认可度。

IT之家了解到，在新冠疫情爆发后，2021 年的排名显示出比以往更多的变化。特别是，一些全球品牌滑出了前十名，引起了很多人的关注。在 2020 年排名中进入前 10 名的耐克和 Netflix 分别下降了 27 个和 24 个排位，分别排名第 33 和 34 位，欧莱雅和星巴克等消费品品牌原先在第 20 至 30 位，今年也被挤出了前 40 位。

另一方面，许多科技、能源和医疗保健公司占据了高位。中国台湾的半导体代工厂台积电上升了 19 个排位，排名第六，而开发 COVID-19 疫苗的强生公司（J&J）上升了 8 个排位，排名第 19。除强生公司外，医疗保健公司丹纳赫（第 4 名）、美敦力（第 16 名）和艾伯维（第 17 名）也加入了前 20 名俱乐部。

此外，三星电子从 2020 年的第 3 位下滑了 10 个档次至第 13 位。