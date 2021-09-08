错误触发 OTA 致车辆宕机一小时，蔚来汽车再次堵了一条路

一个不可否认的事实是，在如今这个流量至上的年代，燃油车出大问题不是新闻，而纯电动一丁点的新闻就能引起热议，如果是与蔚来相关，更是会成为各个汽车博主的狂欢。

日前，蔚来汽车再次卷入争议，而此次争议仅仅因为是一次 FOTA 远程升级。

更准确的来说，仅仅是车主的一次简单 FOTA 升级。根据该网友的讲述，由于不清楚自己的 ES8 正在被家人使用当中，在高铁上因无聊误点了升级程序。结果是他老婆下车去接孩子，把车辆被停在了路中间，因为升级过程需要一个多小时且无法终止，导致堵了一条路。

如果是简单的因为 OTA 升级堵路，吃瓜群众最多只会取笑一下车主的瞎操作以及车主老婆的违停行为，但车主在误操作后的一些言论则让人哭笑不得，甚至有网友评论“太孝了”。

这不是蔚来车主第一次维护蔚来汽车。此前蔚来车主就曾因蔚来 ES8 高速车祸事故发过一则“联合声明”，在舆论上维护蔚来。

此次热议的中心也是蔚来汽车在蔚来 ES8 高速车祸事故后，为了更全面有效确保驾驶安全，最新推出的 Aspen 3.0.0 版本。

事实上，这已经不是蔚来第一次出现因 OTA 升级导致堵路了。在 2019 年时，就有人在试驾过程中误触了升级程序，导致蔚来 ES8 在长安街上堵了一个小时，并引来警察的关注。该事件在当时同样引起了很大的争议。

本来以为在该事件后，蔚来汽车理应在后续 OTA 升级上做更多提醒车主的改进，不过当同样的事情时隔俩年再次出现，似乎在暗示蔚来并没有做相应的改变，这也是该事件引起大家关注的原因。

在分析此次事件的谁是谁非前，我们来看一下此次事件的主角 OTA。

汽车 OTA 系统是一个云管端的系统方案。对于很多普通车主来说，是比较新鲜的玩意，不过在手机上，OTA 早已普及。汽车 OTA 系统分云端与车端，云端主要负责升级策略、升级任务、软件版本、数据分析等升级管理工作；而车端则负责软件包下载，软件包刷写，差分还原、安全及完整性校验等单车软件升级工作。

目前的 OTA 升级有两种，一种是 SOTA，即对车辆的车载娱乐系统进行升级，主要对车载导航和各种 App 应用进行软件层面的升级。目前大部分车型都已支持 SOTA 升级，就像手机一样可较快跟上软件开发商的新技术应用。值得一提是，SOTA 升级并不影响汽车的正常行驶。

另外一种则是 FOTA 升级，亦即是对整车电气化架构进行全方位的升级。通过网络下载的全新固件系统可以对发动机、电机、变速箱、底盘等核心零部件进行优化，提升整车的性能以及驾驶体验。由于能像手机一样一直升级，支持 OTA 的车辆会让车主有一种一直开“新车的感觉”。不过要强调的是，因为 FOTA 升级涉及整车电气化，所以在 FOTA 升级过程中，相关的车辆是不能行驶的。

FOTA 始于特斯拉，目前不仅有蔚来、理想、小鹏等新兴造车品牌支持，像上汽荣威、吉利与比亚迪等传统车企也有不少车型开始支持 OTA 升级。可以说，在智能时代，FOTA 将成为常态。

回到今天的话题，蔚来汽车此前因“自动驾驶致死事件”引起争议，此次它迅速推出 OTA 新版本以消除争议的做法对车主来说是一件好事。只不过是在 OTA 升级的步骤上确认上出现了误操作，才引起了争议。那么我们来看一下，蔚来汽车的升级步骤是否真的存在争议？

从蔚来的 FOTA 的升级来看，它的逻辑是升级包在后台静默下载完成后，会在车机屏幕上弹出「系统更新」提示。车主在看到提示确认更新前会有多重验证的步骤，包括手势密码、手机验证码验证等，然后，才是挂 P 档，升级。

这一系列的操作只要一步没完成都不能进入升级程序，不过在此次事件当中，由于车主是无聊误操作的，主观意识在车主上，似乎蔚来汽车是没有责任的。

事实上，真是如此吗？在这个时候，我们就需要引入“防呆”的概念。

什么叫“防呆”? 防呆是一种预防矫正的行为约束手段，运用避免产生错误的限制方法，让操作者不需要花费注意力、也不需要经验与专业知识即可直接无误地完成正确的操作。在工业设计上，为了避免使用者的操作失误造成机器或人身伤害（包括无意识的动作或下意识的误动作或不小心的肢体动作），会有针对这些可能发生的情况来做预防措施，称为防呆。

日常生活中，我们经常可以看到很多的防呆设计，例如很多裁纸机或者车床需要双手一起按下按钮才能启动；微波炉工作时你开门会自动暂停工作；波轮洗衣机打开盖子时会强制中断脱水作业。

汽车，作为一个交通工具，安全性是第一位的。无论它是电动汽车还是智能汽车，都不能忽视安全这个第一性原则。不可否认的是在 OTA 升级过程中，蔚来系统确实有注意事项提示的，但还不够。正常情况下，如果客户严格按照升级提示操作，大多数情况下都不会出现这样的问题。但是，由于整车 OTA 升级会导致车辆不能行驶，那么蔚来就有必要对其升级场景做全面的分析，确保车辆在整个升级过程当中不会对用户、社会造成安全风险。而这些，蔚来现在还没做到。

像汽车这样如此重要的交通工具，它在设计的过程当中就必须要考虑用户的非正常操作，也就是“防作”“防呆”。而 OTA 作为智能汽车最重要的组成部分，在设计的底层就必须把操作者当成一个小白或者小孩或者碰瓷的才行。

时下市场上能够支持 OTA 的车企的“防呆”水平也是参差不齐。像 FOTA 的开创者特斯拉，目前在 OTA 升级的过程当中加入了取消更新的操作，无疑能够降低因升级导致的安全风险。而小鹏汽车虽然在 OTA 升级提醒车主升级过程车辆不能行驶的字眼，但与蔚来汽车一样不能中途退出也是存在一定的安全风险。

事实上，各个车企对 OTA 升级中的“防呆”设计仍不够重视。汽车作为一个交通工具，它在安全上是有必要做足够的冗余备份的。电子产品由于成本的原因做不到双系统备份，但智能汽车不同，轻则十几万，高则几百万的售价是足以支撑这样的设定的，所以说终归还是车企不够重视。

蔚来汽车因 OTA 升级问题再次卷入舆论争端中，但这不仅仅是蔚来的问题，只是蔚来刚好撞到枪眼上了。如果 OTA 升级没有在底层设计时就做好防呆设计，那么像蔚来 OTA 升级导致堵路的事件在以后肯定会再次出现。希望各大车企重视起来，不要真正到了出现血的教训时才想起这个是底层的设计，是在研发之初就纳入考虑的重点。