英特尔宣布明年推出自动驾驶出租车服务，量产车型为蔚来 ES8

IT之家 9 月 8 日消息 昨日，在 2021 年德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）上，英特尔 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）和 Sixt SE 联席 CEO Alexander Sixt 共同宣布双方将开展合作，于 2022 年起在慕尼黑提供自动驾驶网约车服务。

IT之家了解到，在 IAA 现场，英特尔子公司 Mobileye 首次展示了用于自动驾驶网约车服务的量产车型 —— 一款蔚来 ES8 纯电动 SUV。

乘客将可通过 Moovit App 和 SIXT App 体验这项服务。自动驾驶出租车服务将纳入 SIXT 的聚合出行平台 ONE 中，该聚合平台涵盖了网约车、汽车短租、汽车共享和汽车长租等服务。

自动驾驶出租车今后将成为 SIXT 网约车服务中的一个选项，Alexander Sixt 在其主题演讲中对此进行了演示。Mobileye 还展示了 MoovitAV 和 SIXT 品牌的汽车，这些汽车将会量产并用于德国的自动驾驶出租车服务中。这同时也是 Mobileye 首次公开展示其完全集成的自动驾驶系统 Mobileye Drive，该系统将用于商用自动驾驶网约车服务。

英特尔表示，德国近期出台了允许自动驾驶汽车上路行驶的相关法规，这使得 Mobileye 自动驾驶出租车得以从 2022 年开始在慕尼黑公共道路上进行早期试乘测试。一旦获得监管部门批准，车队将从测试转向商业运营。