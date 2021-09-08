新一代摩托罗拉隔空充电技术亮相：可在 3 米范围内同时给 4 台设备充电

IT之家 9 月 8 日消息 今年 1 月份摩托罗拉官方展示了隔空充电技术，依靠桌面毫米波发射器，实现定向充电，范围是 80-100 厘米。刚刚 @摩托罗拉手机 官微宣布，新一代摩托罗拉隔空充电技术正式亮相。

据介绍，新一代摩托罗拉隔空充电技术无需充电线材，不受限于电源位置，进入房间，即可无感保持电量满格。1600 根天线组成的相位阵列，可同时给 4 台设备充电，有遮挡也不影响。

IT之家了解到，摩托罗拉还给出了一个演示视频，视频显示，该技术可主动探测、自动充电，支持 3 米以上手持隔空充电，不惧遮挡，支持超广角度（>100°）。

官方介绍，目前，摩托罗拉新一代隔空充电技术已实现单台设备 3 米 100° 范围内同时给 4 台设备充电的效果，并可穿过纸张、皮革等阻碍物为手机充电。同时，考虑到用户安全性问题，隔空充电设备内置的生物监测技术，识别人体后，会避开/停止遮挡部分的充电波束。

未来摩托罗拉不仅会提升隔空充电的硬件参数指标，加入多尺寸天线、多设备组网、AI 智能调频等全新特性，还会兼容 Qi 无线充电协议，为隔空充电技术的商用与普及铺平道路。

联想中国区手机业务部总经理 @神奇的劲哥 表示，“我第一次看到展示的时候，也很吃惊。关键是，我们已经是接近商品化的体积和生活化的场景了！”

目前摩托罗拉还未公布隔空充电技术的更多信息，何时量产也不得而知，不过从演示和 @神奇的劲哥 的说法来看，应该很快了，不妨期待一下。