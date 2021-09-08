苹果商店 iPad 8 库存已告急：国行配送要等到 11 月，暗示 iPad 9 将至

IT之家 9 月 8 日消息 苹果已经宣布将于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点举行秋季新品发布会，除了 iPhone 13 系列新机外，消息称苹果还将发布新款 iPad 9，这个传言似乎得到了苹果官方商城的侧面证实。

苹果官方商城显示，iPad 8 供应量严重不足，几乎所有的配置都出现了交货时间上的严重延期，该平板在美国以及中国、日本和英国在内的许多主要市场的供应量都很低。苹果中国官网显示，国行 iPad 8 配送时间要等到 11 月份，北美地区情况稍好点，但也要等到 10 月中旬。

据彭博社记者马克-古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果已经通知零售员工在与客户交谈时“不要猜测”iPad 供应紧张的原因，他在周二的推文中指出了供应短缺的问题。他还重申，称该平板电脑系列将在年底前更新，配备更快的处理器和采用更薄的设计。

IT之家了解到，苹果上次更新 iPad 是在 2020 年 9 月，当时这款专注于教育的设备升级了 A12 仿生处理器，而 10.2 英寸 Retina 显示屏、Lightning 接口、Touch ID 和其他主要功能都跟上代保持不变。

预计苹果公司还将在 2022 年之前推出备受瞩目的重新设计的 iPad mini 6，其边框更窄，并可能改用 Face ID，不过目前这款小尺寸的平板电脑在该公司的网站上有充足的库存。